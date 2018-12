Producción de armas vuelve a aumentar en el 2017, con EE.UU. a la cabeza

LEA TAMBIÉN

La producción mundial de armamento aumentó en el 2017 por tercer año consecutivo y sigue liderada por las empresas de Estados Unidos, señaló el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri) en un informe.

La venta de armas y servicios militares de las cien mayores empresas de armamento escaló el año pasado a 398.200 millones de dólares (350.000 millones de euros), un 2,5 por ciento más respecto a 2016.



"No es algo que no esperásemos", comentó la experta de Sipri Aude Fleurant. "Muchos países modernizan sus sistemas de armas. Es algo que tienen planeado desde hace mucho tiempo y que se prolonga por un largo período".



Además, las tensiones en algunos países y regiones impulsaron la demanda de sistemas modernos. Las exigencias de Estados Unidos a sus socios europeos de aumentar su contribución a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aún no se reflejó en esos datos. Las empresas estadounidenses siguen liderando la producción de armas global: aumentaron sus ventas en un dos por ciento y son responsables ahora del 57 por ciento de todas las ventas de armas del mundo.



"Las empresas estadounidenses se benefician directamente de la demanda sostenida de armas por parte del Departamento de Defensa estadounidense", apunta Fleurant. También los consorcios rusos aumentaron la producción de armas en una media del 8,5%-aunque algunos registraron subidas del 22 y 25%-.



Con el 9,5% de la fabricación mundial, Rusia desplazó a Reino Unido del segundo lugar del ranking. "En general la venta de armas de empresas rusas aumentó considerablemente desde 2011, correspondiéndose con un incremento del gasto de Rusia en adquisición de armas para sus fuerzas de combate", señala el informe.



"Hay crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia y eso puede llevar a gastos más elevados en la adquisición de armas", apuntilla Fleurant.



El diálogo de confrontación entre los países es motivo de preocupación, añade. Los fabricantes de armas de Europa Occidental, por su parte, aumentaron sus ventas en un 3,8% a USD 94 900 millones, dominando con ello casi una cuarta parte del mercado de armas del mundo.



Reino Unido sigue siendo el principal suministrador europeo con una cuota del 9%. Los cuatro productores alemanes también aumentaron su producción en un 10 por ciento, con lo que el país tiene una cuota del 2,1% en la venta de armas mundial.



"Muchos países europeos tienen gastos elevados porque participan en operaciones como por ejemplo en la región del Sahel", comentó Fleurant.



Tras el asesinato del periodista crítico saudí Jamal Khashoggi Alemania canceló la exportación de armas al país del Golfo, pero hay algunas informaciones mediáticas que apuntan que el consorcio Rheinmetall siguió vendiéndole munición a través de sus filiales en Italia y Sudáfrica.



Las ventas de armas de empresas turcas aumentaron en 2017 en un 24%.

"Ese considerable aumento refleja las ambiciones de Turquía de ampliar su industria armamentística para satisfacer la creciente demanda de armas y hacerse más independiente de suministradores extranjeros", señala el investigador de Sipri Pieter Wezeman.