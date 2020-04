Se elevan las muertes por covid-19 en Reino Unido, que podría ser el país más azotado de Europa

LEA TAMBIÉN

El Reino Unido afrontó este viernes 17 de abril del 2020 otra dura jornada en la lucha contra la covid-19, al registrar 847 nuevas muertes que elevaron el total a más de 14 500, mientras los expertos advierten de que podría ser el país europeo más afectado por la pandemia.

Si bien la cifra de decesos registrada hoy, que solo incluye los sucedidos en hospitales, es ligeramente inferior a la cifra récord de 861 contabilizados este jueves, los analistas consideran que persiste la tendencia alcista que sitúa al país en pleno pico de la pandemia.



Ante este incremento, el Gobierno británico anunció el jueves 16 de abril que las medidas de confinamiento obligatorio se extenderán durante, al menos, tres semanas más, ya que relajarlas podría provocar un segundo pico y un aumento significativo del número de fallecimientos.



El objetivo es frenar los estragos del coronavirus, que podría convertir al Reino Unido en la nación europea más azotada por la pandemia, al producir 40 000 muertes, según afirmó este 17 de abril del 2020 Anthony Costello, profesor del University College de Londres.



"Esta ola podría provocar 40 000 muertes. Para suprimir la cadena de transmisión, esperamos que el confinamiento y el distanciamiento social estén generando una gran represión de la epidemia. Pero nos enfrentaremos a más olas", señaló el experto durante una comparecencia ante el comité sanitario que evalúa la respuesta del Gobierno al brote.



De acuerdo con Costello, el Reino Unido podría sufrir hasta nueve oleadas más después de que las medidas de confinamiento se relajen, por lo que destacó que es prioritario armarse de más test y Equipos de Protección Individual (EPI).

Agregó que la "dura realidad" es que se tardó en hacer "varias cosas", lo que puede haber llevado al Reino Unido a tener "probablemente la tasa de mortalidad más alta de Europa".



Es probable que en esta primera oleada de coronavirus se contagie solo entre el 10 y el 15% de la población, indicó Costello, que estimó que harán falta "otras cinco o seis oleadas antes de llegar al 60 % de infectados".



Este porcentaje sería el que permitiría a la población del Reino Unido -compuesta por unos 66 millones de habitantes- lograr la conocida como "inmunidad de grupo", es decir, después de que unos 40 millones se infectaran, la ciudadanía contaría con resistencia al virus, lo que dificultaría su propagación.

Las últimas cifras sitúan en 108 692 las personas contagiadas.



El ministro de Empresas británico, Alok Sharma, indicó este 17 de abril del 2020 que el Gobierno ha creado un comité, formado por expertos del mundo académico y empresarial, para desarrollar "tan pronto como sea posible" una vacuna contra el COVID-19 e impulsar su producción masiva.



Precisó que este organismo se encargará de "todas las etapas de desarrollo" de la vacuna, lo que puede llevar "varios meses" y para lo que "no existen garantías", solo el deber del Gobierno de "apoyar" a la comunidad científica en este esfuerzo.



Sharma señaló que, debido a la extensión del confinamiento, se alargará también un mes más de lo previsto, hasta finales de junio, el programa de apoyo económico a las empresas que decidan realizar expedientes de regulación de empleo temporal.



El Ejecutivo se ha comprometido a cubrir el 80 % de los salarios mensuales de los trabajadores hasta un máximo de 2 500 libras mensuales (unos 2 800 euros).



El diario The Guardian reveló este 17 de abril del 2020 que los hospitales de Inglaterra se preparan para pedir a sus sanitarios que trabajen sin batas quirúrgicas impermeables, recomendadas para tratar a los enfermos de coronavirus, ya que sus suministros se terminarán en las próximas horas.



Ante las intensas críticas que está recibiendo el Ejecutivo, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, animó hoy a las empresas a ofrecerse a fabricar EPI, ya que la "alta demanda a nivel mundial" dificulta poder obtener los recursos necesarios.

El gabinete que dirige el primer ministro británico Boris Johnson, que continúa en su residencia de las afueras de Londres, apartado de la actividad gubernamental para recuperarse de los efectos del covid-19, indicó además que "continua trabajando" para lograr la meta de realizar 100.000 test diarios para finales de mes, mientras la capacidad actual es de 38 000 por jornada.