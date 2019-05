Sigue extendiéndose el sarampión en Nueva York y ya se reportan 466 casos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Departamento de Salud de Nueva York informó este martes 7 de mayo del 2019 que ya se registran 466 casos de sarampión en la ciudad, con tres nuevos en la zona de Sunset Park, en Brooklyn, fuera de la comunidad judía ortodoxa donde se concentra la mayoría de las infecciones desde que comenzó el brote en octubre.

En un comunicado remitido a los medios, las autoridades sanitarias señalaron que de las tres personas, dos de ellos son niños que asisten a escuelas públicas.

​

De acuerdo con la autoridad de salud, ambos niños tienen una exención religiosa que les permite ir a clases sin estar vacunados, aunque no asistieron mientras estaban infectados.



La agencia sanitaria indicó sin embargo que los tres estuvieron en las áreas donde se concentra la enfermedad, Williamsburg y Borough Park, donde reside buena parte de la comunidad ortodoxa.



El Departamento de Salud explicó que de los 466 casos, 379 o el 81 % se han registrado en Williamsburg, que está bajo una orden de emergencia desde el 9 de abril que requiere que las personas que viven o trabajen allí estén vacunadas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés).



Un total de 84 personas no vacunadas han recibido citaciones sujetas a multas de USD 1 000 por haber violado esa orden.



De acuerdo con las autoridades, 34 personas han sido hospitalizadas, 9 de ellas en la unidad de cuidados intensivos debido a complicaciones con la enfermedad.



Un pequeño número de casos ha ocurrido fuera de los vecindarios de Williamsburg y Borough Park, pero hasta la fecha no han resultado en una transmisión sostenida del sarampión.



El Departamento de Salud informó además que lanzó una nueva campaña publicitaria de alerta sobre el sarampión mientras continúa con las actividades educativas para subrayar la importancia de que se inmunicen.



En el condado de Rockland, a las afueras de la ciudad, los contagios también continúan en aumento, donde se han registrado 215 casos, de los cuales el 79,7 % son personas que no están vacunadas contra el sarampión.

El rango de edad más afectado es el de 1 a 3 años (27,8 %), seguidos por niños entre los 7 y 18 años (26,9%), según cifras del Departamento de Salud de esa región.