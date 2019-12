Audiencia del caso Sobornos se postergó para el 3 de enero del 2020

LEA TAMBIÉN

La jueza nacional, Daniella Camacho, a cargo del caso Sobornos 2012-2016, postergó la audiencia preparatoria de juicio que debía reinstalarse mañana (12 de diciembre de 2019). La nueva fecha para esta diligencia es el 3 de enero del 2020.

Según la resolución, la magistrada recibió pedidos de los abogados de los cuatro procesados para diferir la audiencia: de la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, y los empresarios William Phillips, Édgar Salas y José Verdú.



Camacho indicó que ellos "motivaron" y justificaron adecuadamente el pedido y por eso se les concedió el cambio de fecha de la audiencia.



En esta diligencia, la jueza dará a conocer si llama a juicio o no a los 24 procesados en este caso, entre ellos, el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, altos exfuncionarios como Alexis Mera, Fernando Alvarado, Viviana Bonilla, Cristian Viteri, etc.



El caso Sobornos trata sobre una supuesta trama de corrupción, en donde los funcionarios del gobierno de Correa habrían captado dinero de contratistas estatales y usado esos recursos para actividades políticas. A cambio los contratistas habían obtenido contratos con el Estado, en diferentes sectores estratégicos como hidroeléctricas, vialidad, etc.