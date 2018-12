ATM ofrece servicio de taxi gratis en Guayaquil a quienes no estén en condición de conducir

LEA TAMBIÉN

La Agencia de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil anunció este viernes 14 de diciembre del 2018 una propuesta, para transportar a los conductores que no estén en condición de manejar, durante los días que se celebran las fiestas de Navidad y Fin de Año.

La campaña se denomina ‘Carrerita segura’ y su objetivo es “evitar siniestros de tránsito durante las festividades de Navidad y Fin de Año”, asegura una publicación en la cuenta de Twitter de la entidad de tránsito del Puerto Principal.



La propuesta se hizo después de un convenio con siete cooperativas de taxis de Guayaquil, cuyas operadoras pondrán a disposición de la ciudadanía 30 unidades para movilizar a las personas que no estén en condiciones de conducir un vehículo "debido a las celebraciones", dijo la ATM. Las carreras no tendrán costo alguno para esos usuarios.



El director de control de tránsito, Luis Lalama, dijo que los conductores no deben manejar en caso de haber ingerido alcohol, por eso se implementa el servicio gratuito a la ciudadanía, como una iniciativa de la corresponsabilidad social en la seguridad vial.



La entidad municipal hizo la presentación de la campaña con un cartel en donde se podía ver un número de teléfono móvil de ese servicio. Para acceder al él, los conductores que no se encuentren en condiciones de manejar pueden llamar al celular 099 170 4640, en los siguientes horarios: el 25 de diciembre del 2018 desde las 00:00 hasta las 03:00 y para el 1 de enero del 2019, las horas disponibles son desde las 00:00 hasta las 00:04.



De acuerdo con información de la ATM, cuando un usuario haga la llamada, una persona de Agencia tomará contacto con las operadoras participantes para enviar una unidad al lugar en donde se encuentre el conductor.



En el Ecuador, los días en que se celebran la Navidad, el martes 25 de diciembre del 2018, y de Año Nuevo, el 1 de enero del 2018, fueron decretados feriado y por lo tanto, de descanso obligatorio.