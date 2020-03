¿Se está atendiendo a pacientes oncológicos y renales durante la emergencia sanitaria?

LEA TAMBIÉN

Las atenciones en las unidades de diálisis, quimioterapia y radioterapia se desarrollan con normalidad en establecimientos médicos que cuentan con este servicio en la capital. Entre ellos están el Hospital Quito Sur, el Centro Médico Familiar de Especialidades y Diálisis La Mariscal y el Carlos Andrade Marín, del Seguro Social. El servicio también se mantiene en Solca.

¿Estos procedimientos pueden agendarse para otra fecha?



Los pacientes oncológicos o con cáncer no pueden suspender sus 'quimios' ni radioterapias, ya que con estas se destruye células cancerígenas y se reduce o elimina completamente la enfermedad. Lo explicó Henry Caballero, director médico de Solca.



En esta casa de salud se ha dispuesto dos líneas telefónicas para recibir información sobre estos tratamientos. Puedan comunicarse a través de WhatsApp al 0995 565 741 y 0984 640 522.



Las personas con patologías renales también necesitan regularmente un procedimiento llamado diálisis o hemodiálisis, proceso mediante el cual se extraen las toxinas y el exceso de agua de la sangre y que se utiliza como terapia renal sustitutiva tras la pérdida de la función del riñón.



“De este depende la vida de las personas, por lo que se mantienen los tres turnos diarios de lunes a sábado”, señaló Gladys Iza, coordinadora de nefrología del Hospital del IESS Quito Sur. A esta casa de salud acuden las personas, tres veces por semana. Así, el primer grupo va lunes, miércoles y viernes. Y el segundo acude martes, jueves y sábado.



¿Qué medidas de seguridad deben seguir los pacientes oncológicos y renales cuando acuden a los hospitales?



Usar mascarillas y guantes quirúrgicos. Lavado continuo de manos con agua y jabón. Uso de alcohol gel para una mejor higiene. Cumplir con el distanciamiento social. Si tiene vehículo debe estar completamente limpio.



¿En esta época requieren mayores cuidados en su alimentación o hidratación?



Quienes tienen cáncer o presentan problemas renales siguen una dieta rigurosa. En el primer caso y durante la 'quimio', las personas deben cocinar bien sus alimentos y no consumir grasas. Mientras que los segundos deben evitar la sal, potasio y sodio; además evitar el consumo excesivo de agua.



¿Para movilizarse requieren un salvoconducto?



Quienes acuden a cumplir con un tratamiento por enfermedad crónica no terminal sí requieren del salvoconducto. Para obtenerlo debe ingresar a la página del Ministerio de Gobierno (www.gob.ec) y seguir las indicaciones. Pero aquella persona que tiene un mal terminal y se desplaza a una casa de salud no necesita del documento. Esto también aplica para emergencias de salud. Necesita un documento que pruebe que va a su cita.