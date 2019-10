Mercados de Quito atienden a medias al público este miércoles 9 de octubre

LEA TAMBIÉN

Los quioscos y demás puntos de venta del mercado de San Roque, ubicado en el Centro Histórico de Quito, trabajaron desde las 03:00 hasta las 09:00 de este 9 de octubre del 2019. Mónica Villegas, presidenta de la asociación de comerciantes de ese recinto, indicó que la medida fue adoptada por seguridad y evitar posibles saqueos durante las protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles.

A las 09:30, los puestos se encontraban cerrados y los productos guardados en cajas. "Desde las 03:00, las frutas, legumbres y otros alimentos llegan de diferentes sectores del país, pero se comercializan de forma inmediata. Así como vienen los camiones, estos se van. Tenemos 12 puertas y solo dos funcionan por precaución", indicó la dirigente.



Asegura que los cárnicos no han subido de precio. "No hay arvejas y papas. El resto de comida llega con normalidad".

Los centros de abastos se ven afectados por la paralización en la ciudad. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.

"Al no ingresar productos suben más de lo anterior. Con esto de la gasolina, los costos suben entre USD 0,10 y 0,15, pero eso es lo que nos toca (afrontar)", manifestó Villegas. Por suerte -acotó la mujer- no se han dañado los productos y todo ha sido comercializado al público.



La Agencia de Coordinación Distrital de Comercio informó que la paralización afecta la atención en los centros de abastos hoy. "Varios no abrieron sus puertas por seguridad, y otros atienden con cautela como medida para salvaguardar la integridad de las personas".



Por la baja afluencia de clientes -acotó la entidad- algunos centros no atendieron como ocurrió hoy con los mercados de Santa Clara e Iñaquito, en el norte de la ciudad. Hasta el mediodía de hoy, la Agencia realizó un monitoreo en los mercados de Toctiuco, Caupicho, El Calzado, Quito Sur, Chimbacalle, Puengasí, Cotocollao, Calderón, Rumiñahui y Puembo y constató que estos atienden con normalidad. También evaluó la seguridad de los mercados y, de ser necesario, se activará el plan de contingencia para suspender las actividades.

Se registra poca actividad en el Mercado Mayorista, al sur de Quito. Foto: Evelin Caiza/ EL COMERCIO



Margoth Naranjo, comerciante de San Roque, afirmó que los productos no han subido de precio allí. "Atendemos solo seis horas por temas de seguridad"



Ese panorama no se repite en la calle Loja. Allí, los vendedores se ubicaron durante el día para vender sus productos pese a que hay protestas.



Lourdes Landeta, presidenta del mercado La Magdalena del sur de Quito, informó que este fue cerrado por seguridad. Las vendedoras tomaron esa decisión tras reunirse porque temen ser víctimas de posibles saqueos.

El mercado municipal de Santa Clara permanece cerrado. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Luis Tigse, presidente de la plataforma 3 en donde se distribuyen legumbres en el Mercado Mayorista, sur de Quito, afirmó que la atención es normal allí. Sin embargo, asegura que el problema radica en que hay escasez de productos de la sierra centro y los frutos que llegan desde la costa. "Hay compañeros que viajaron en sus carros para traer los alimentos. Lamentablemente se quedaron en las carreteras parados por las manifestaciones y llegaron a Quito dos días después cuando los productos se dañaron".