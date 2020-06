Atención presencial del área estatal se reabre en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Solo las instituciones estatales que tengan áreas de atención al público o que no puedan resolver sus actividades laborales mediante el teletrabajo volverán hoy a la jornada presencial en Quito.

El horario para los usuarios debe ser el que estaba vigente en cada entidad estatal antes de la pandemia del covid-19.



Para garantizar la atención y, a la vez, la salud de clientes y servidores, se pondrán en marcha sistemas de turnos.



Estas medidas fueron aclaradas el fin de semana por el Ministerio de Trabajo.

​

La Cartera también explicó que el retorno a la jornada presencial implica a las entidades contenidas en el artículo 225 de la Constitución. Esos organismos son dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, el Municipio, empresas metropolitanas que prestan servicios, entre otras.



Esas instituciones deberán, además, laborar con un 25% del aforo de servidores públicos, como ya advirtió el COE provincial la semana pasada.



Esto significa que retornarán unos 31 500 trabajadores estatales, de los 126 000 que existen en la capital del país.



La medida excluye a personas con enfermedades crónicas, embarazadas o en período de lactancia, con discapacidad o de la tercera edad.



Las entidades públicas que tienen sucursales en la capital pondrán a prueba sus protocolos y planes de retorno a las actividades presenciales. El Servicio de Rentas Internas (SRI) permitirá el ingreso de grupos no mayores al 25% de la capacidad de las salas de espera.



Las medidas de bioseguridad para los funcionarios se aplicarán durante el trayecto a las oficinas, de regreso al domicilio y en el lugar de trabajo.

Además, hay reglas específicas para los servidores que ejecutan tareas fuera de oficina.



A pesar de que no es obligatorio reservar una cita previa, el SRI recomienda esa opción para los trámites que requieren atención presencial.

​

Sin embargo, también se dará la opción para que puedan efectuar 212 trámites en línea.

​

El Registro Civil, en cambio, mantuvo la atención en las principales agencias y paulatinamente reactivó servicios como inscripción de nacimiento y firma electrónica.



Para evitar aglomeraciones de usuarios, la entidad agenda turnos, a través de su agencia virtual, para los servicios de pasaporte y de cedulación.



Los horarios de atención en las agencias de esta institución serán de 08:00 a 17:00.



La atención durante el semáforo amarillo se realizará con el 50% del personal en agencia, en sintonía con las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia, comentó.



El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) retomará la atención presencial desde hoy en la Plataforma Financiera, localizada en el norte de la capital. Así lo confirmó Diego Burneo, gerente de la entidad.



La atención se dará con un aforo limitado de 21 personas, de 08:00 a 16:00, sin cita previa. Se receptarán trámites de entrega de documentación física para solicitudes de préstamos hipotecarios, entrega de certificados, de escrituras y tablas de amortización.



Como parte del protocolo de bioseguridad se permitirá el ingreso de una sola persona por trámite para evitar aglomeraciones de afiliados.



Asimismo, es obligatorio el uso de mascarilla, la toma de temperatura, uso de gel y desin­fección de zapatos.



Solo el 50% del personal del Banco asistirá a las oficinas y el resto se mantendrá con teletrabajo. El Biess aclaró que los trámites que aún no se habilitan en la Plataforma Financiera continuarán gestionándose en la página web y a través del call center de la institución.



El Registro Mercantil también reactivará su operación. La atención se realizará en seis de sus ocho ventanillas y atenderá a 120 usuarios al día; antes de la pandemia recibía a 500.



Las funcionarios estatales laborarán en dos turnos para cumplir la jornada de seis horas y las disposiciones del Ministerio de Trabajo.



No olvide

​

Asistencia



Los funcionarios con discapacidad, con enfermedad catastrófica, embarazadas, de la tercera edad no deben volver a las oficinas.



Medidas



El suministro de agua, jabón, desinfectante y toallas secantes debe estar garantizado por las entidades para servidores y usuarios.



Control



Garantizar desinfección de manos, ropa, calzado y detección de casos sospechosos. Procurar toma de temperatura.



Distanciamiento



En el espacio físico de trabajo se pondrán mamparas o adhesivos para asegurar, al menos, dos metros de distancia.



Operación



Las instituciones pueden fijar jornadas especiales para sus trabajadores y priorizar los turnos escalonados y el teletrabajo.



Limpieza



Asepsia en áreas comunes y en las zonas de atención al público, con mayor énfasis en: manijas, barandillas, botones de ascensores.