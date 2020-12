¿Cómo atenderán los bancos, empresas de agua y otros servicios en la Navidad del 2020?

Diciembre es un mes agitado por las compras navideñas y de fin de año, por lo que tendrá que organizar mejor su agenda para hacer trámites bancarios, pagos de servicios y otros procesos. Recuerde que en feriado las agencias de atención modifican sus horarios.

Bancos



La atención bancaria a través de ventanilla durante el feriado de Navidad del viernes 25 de diciembre del 2020 se realizará solo en las agencias con horario diferido; es decir, aquellas que están dentro de los centros comerciales del país.



Lo recomendable es que revise las redes sociales y sitios web del banco en el que es cliente, para que esté al tanto de los horarios precisos. También puede llamar a las centrales telefónicas de los bancos.



En el contexto de nuevas restricciones por temores de una nueva ola de contagios, la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) recomendó a la ciudadanía que opte por usar canales digitales (banca en línea y aplicaciones en celulares). Esta alternativa es la más recomendable para aquellos trámites que no tienen que ver con retiro de efectivo, por ejemplo, para pago de tarjetas de crédito o servicios básicos, transferencias, entre otros.



Si tiene que hacer trámites de retiro de efectivo, el gremio recomienda usar cajeros automáticos, que estarán disponibles las 24 horas. Otra alternativa a la que pueden acceder los clientes son los corresponsales no bancarios ubicados en tiendas, farmacias y otros locales autorizados.



Según la Asobanca, el 90% de los 94 servicios bancarios están disponibles en canales digitales. En algunos bancos, hasta el 99% de los servicios están digitalizados.



Luz y agua



La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) mencionó que la atención al cliente será hasta las 14:30 de este 24 de diciembre. El 25 y el 26 no se abrirán las puertas de las agencias.



En última semana del año, la EEQ aplicará el mismo esquema. Es decir, se atenderá el 31 de diciembre hasta las 14:30. Mientras tanto, el 1 y de 2 enero no habrá atención al público en las ventanillas.



La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) expresó que esta semana la atención al público en las agencias y centros de recaudación será hasta las 14:00 del 24 de diciembre. Luego, la jornada se reanudará el 26 de diciembre en el horario regular.



Las personas que tengan pendiente el pago de estos servicios o requieran hacer algún trámite deberán considerar los mencionados horarios.



Además, las empresas municipales recordaron que las personas pueden cancelar los valores pendientes en las entidades financieras, a través de la banca virtual y de otros corresponsales no bancarios.