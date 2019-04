Exdirector de Inteligencia advierte de posibles ataques cibernéticos por caso Assange

LEA TAMBIÉN

Mario Pazmiño, excomandante de la Fuerza Aerea Ecuatoriana y exdirector de Inteligencia Militar, advierte que tras la decisión de dar por terminado el asilo diplomático a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, Ecuador correría "riesgos de represalias sobre el sistema informático nacional".

El exuniformado, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que es necesario "activar los protocolos de cibereguridad y ciberdefensa nacional". El portal Cybermap-Kaspersky, que analiza en tiempo real amenazas informáticas, arroja que hasta las 10:00 este jueves, 11 de abril del 2019, Ecuador ocupa la posición 50, de los países más atacados por este tipo de tácticas.



María Paula Romo, ministra del Interior, reveló que un colaborador clave de WikiLeaks y dos "hackers" rusos estuvieron en territorio ecuatoriano, desde donde habrían fraguado "actos desestabilizadores", conjuntamente con exfuncionarios del régimen anterior.



"No vamos a permitir que Ecuador se convierta en un centro de piratería informática y no podemos permitir que actividades ilegales se desarrollen para perjudicar a ciudadanos ecuatorianos o a cualquier Gobierno", manifestó la funcionaria.



El Gobierno no ha dado más detalles sobre estas tres personas y se desconoce si se desplegó un operativo para detenerlos. Aunque la ministra de Estado adelantó que esta información será remitida a la Fiscalía, para las investigaciones correspondientes.