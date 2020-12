Diana Atamaint: 'Resolución no está diciendo que se debe calificar al candidato Álvaro Noboa'

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, explicó que el organismo espera conocer este 10 de diciembre del 2020 un informe técnico-jurídico respecto a la sentencia que resolvió el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a favor de Justicia Social.

Durante una entrevista en Teleamazonas, adelantó algunos criterios. Afirmó que "hay que leer bien la resolución" porque no determina exactamente que se deba volver hacer las primarias en todas las dignidades.



"Hay que leer bien la resolución, estamos en eso; en embargo, sí hace referencia a que la lista 11 pueda tener candidaturas para todas las dignidades y otorgarle los plazos razonables para que esto pueda suceder, no está diciendo que se debe calificar al candidato Álvaro Noboa, dice que hay que hacer todo el proceso para designar candidaturas, que es distinto que lo que se dispuso respecto al señor Abdalá Bucaram, que dijo 'procédase a inscribir'".



Atamaint indicó que para el CNE "es de mucha preocupación" esta situación porque se cumplió, según ella, la primera resolución del TCE. Refirió que muchas de las postulaciones de la lista 11 ya fueron calificadas e insistió que no hubo afectación de derechos.



Aclaró, además, que respecto a la candidatura de Noboa "estuvo fuera de tiempo" porque nunca se bloqueó el sistema de inscripción. "Jamás se afectó el derecho de participación del señor Álvaro Noboa".



Explicó que nunca hubo un pedido de inscripción tras la renuncia de Fabricio Correa. "Jamás hubo pedido de inscripción o la solicitud de inscripción como lo hicieron todos los partidos políticos, ni un formulario de aceptación, ni la resolución del órgano central electoral donde decide reemplazar a Fabricio Correa por otro candidato, no hubo nada de eso...".



Atamaint explicó que la decisión final de Justicia Social debe ser inmediata porque ya está en cuenta regresiva el calendario electoral.

"Por eso es que la decisión del TCE llama la atención, sobre todo la posición de un juez que dictamina esa forma de sentencia a diferencia de lo que hizo con el partido Podemos, que también estaba en las mismas circunstancias y en esta ocasión determina casi con nombres y apellidos, paso a paso, lo que debe hacer el CNE".