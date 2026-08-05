Asesinan a hombre dentro de una suite en La Alborada, en Guayaquil

Una habitación de un complejo de suites, ubicado en la intersección de la Av. Benjamín Carrión y Dr. Emilio Romero, en el sector de La Alborada, norte de Guayaquil, se convirtió en la escena de un crimen la tarde de este martes 4 de agosto. Un hombre, identificado por la Policía como Elwer Peña, alias de ‘Negro Peña’, fue asesinado a balazos en el interior del inmueble, en un hecho ocurrido alrededor de las 15:30.

Así fue el hallazgo del cuerpo

Las primeras investigaciones apuntan a que el homicidio estaría relacionado con un caso la violencia criminal. De acuerdo con las autoridades, una de las principales hipótesis es que el ataque estaría vinculado con disputas por el presunto tráfico de drogas.

El cuerpo sin vida del hombre fue hallado sentado en un sillón, con múltiples heridas provocadas por impactos de bala. Los agentes de Criminalística que acudieron a la habitación, ubicada en el quinto piso del complejo, confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales. Durante el levantamiento de indicios, los peritos recolectaron cinco vainas percutidas y dos proyectiles.

Investigaciones preliminares

La habitación fue alquilada alrededor del mediodía por una mujer, quien presuntamente ingresó al complejo junto con la víctima y otro hombre. Aproximadamente 30 minutos después, los huéspedes de habitaciones contiguas alertaron sobre una ráfaga de disparos.

Tras la alerta, los guardias de seguridad acudieron al quinto piso para verificar lo ocurrido y encontraron la escena del crimen, por lo que dieron aviso inmediato a la Policía.

Según el administrador de la suite, la reserva estaba hecha para dos noches, y los únicos autorizados para ingresar eran la mujer que realizó la reserva y otro ciudadano.

Víctima con atecedentes penales

El asesinado registra un extenso historial delictivo en el sistema de la Función Judicial. Entre sus antecedentes penales se encuentra el delito de robo, tenencia de armas no autorizadas, plagio, asociación ilícita y asesinato.

Se continúa con las investigaciones

Hasta el momento no se registraban personas aprehendidas por este crimen. Como parte de las diligencias investigativas, la Policía analizará las grabaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en los alrededores del complejo, con el fin de identificar a los responsables y reconstruir la secuencia de los hechos.

El cuerpo de la víctima, identificada por la Policía con el alias de ‘Negro Peña’, fue trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil alrededor de las 18:30 de este martes 4 de agosto de 2026, donde se practicarán las diligencias correspondientes.

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