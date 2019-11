Asambleístas piden al Ejecutivo retirar el proyecto de Ley Económica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Representantes de varias tiendas políticas dieron una rueda de prensa este 13 de noviembre de 2019 en la que pidieron al Ejecutivo que retire el proyecto de Ley de Crecimiento Económico y envíe uno nuevo.

La legisladora Elízabeth Cabezas (AP), a nombre de las bancadas RC, PSC, SUMA, BIN y AP, leyó un manifiesto de tres puntos en los que expresan su "preocupación" por el proyecto de Ley.



Primero, dijo Cabezas, no hemos sido partícipes en la construcción de la propuesta Ley de Crecimiento ni hemos participado en ninguno de los foros de socialización. Todos los detalles de la ley fueron conocimos al simultáneo que la propuesta se hizo pública el 18 de octubre pasado.



Segundo, expresan su preocupación y alerta de que la Comisión de Régimen Económico no haya debatido de manera integral el contenido de los 404 artículos, y por lo tanto, al no conocerse con detalle cada punto, "lamentaríamos, y no vamos a permitir, que entre por el ministerio de la ley".



Tercero, "invitamos al Ejecutivo que en una muestra de sensibilidad pueda hacer el retiro de esta propuesta de ley y a su vez enviar un texto alternativo, para debatir temas prioritarios en el ámbito económico y urgente".



César Litardo, presidente de la Asamblea, sin embargo, afirmó poco después que Alianza País no apoya que el Gobierno retire el proyecto de Ley de Crecimiento Económico y señaló que entiende que el pronunciamiento de Cabezas es de carácter personal.



El titular del Legislativo indicó la Comisión de Régimen Económico aún tiene tiempo para presentar el informe para segundo debate.



La Asamblea tiene 30 días para tratar el texto a fin de que no pase por el Ministerio de al Ley. El plazo vence este domingo.