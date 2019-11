Asambleístas del ala correísta presentan propuesta de informe para el proyecto de Ley de Crecimiento Económico

LEA TAMBIÉN

Pasadas las 18:30 del miércoles 13 de noviembre del 2019, Lira Villalba, Esteban Melo y Hermuy Calle, asambleístas del ala correísta denominada Revolución Ciudadana (RC), presentaron una propuesta de informe para el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que hasta las 19:32 no estaba definido por la Comisión de Régimen Económico.

"No queremos que la ley pase por el Ministerio de la Ley, sino que más bien tenga el pronunciamiento claro y contundente por parte de esta Asamblea, y de la misma Comisión. Estamos presentando este informe que recupera varios criterios que se han planteado en la misma Comisión y que sugieren al Pleno que niegue de forma completa este proyecto de ley y se proceda con el archivo", dijo Villalba después de ingresar el documento en la ventanilla de Gestión Documental.



La asambleísta aseguró que se presentan inconsistencias en todo el proyecto, no posee un sustento de impacto económico y fiscal. "También existen graves inconstitucionalidades, no existe unidad en la materia", afirmó y recordó que en la Comisión no se ha logrado concretar consensos.



Horas antes, Daniel Mendoza (AP), presidente de la Comisión, comentó que el informe borrador recoge el 80% de observaciones hechas en materia tributaria y, además, recomienda el archivo de la parte referente a las reformas del Código Monetario.