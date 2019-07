Asambleístas del correísmo abandonaron la comisión que tramita salida de Unasur

LEA TAMBIÉN

Cuatro asambleístas del correísmo decidieron hoy, 1 de julio, abandonar la Comisión de Relaciones Internacionales encargada de tramitar la denuncia de Ecuador al tratado constitutivo de Unasur.

La decisión fue encabezada por el asambleísta Augusto Espinosa, luego de que el presidente de la Comisión, Fernando Flores (Creo) no diera paso a su pedido para que la reunión se suspendiera.



El argumento de Espinosa fue que el proceso es ilegal debido a que no cuenta con un informe definitivo por la Corte Constitucional, lo que fue rebatido por Flores.



"No vamos a avalar un proceso ilegal", dijo Espinosa antes de retirarse con sus coidearios Lexi Loor, Esther Cuesta y Joffre Poma.



La Comisión también tenía previsto recibir hoy al expresidente colombiano Ernesto Samper, quien hasta 2017 ocupó la Secretaría General de Unasur.



Sin embargo, Samper adujo que no recibió a tiempo la invitación y, en su lugar, remitió una carta.



En la misiva, que fue divulgada en su cuenta de Twitter, pidió a los legisladores no dar paso a la denuncia del tratado.



Para ello argumentó temas como las visas de trabajo que otorga Unasur, los acuerdos para la compra de medicinas y en materia de riesgos.



Sin embargo, el borrador del informe de la Comisión recomienda dar paso a la denuncia del tratado, con la anuencia del resto de integrantes de esta mesa parlamentaria.