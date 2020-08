Unos 30 asambleístas buscan la reelección en comicios del 2021

LEA TAMBIÉN

El número de precandidatos para la Asamblea aún es incierto y, al igual que en los binomios presidenciales, las alianzas serán clave para evitar la dispersión. Sin embargo, por lo menos 30 legisladores buscarán continuar en sus cargos legislativos en el 2021.

De ellos, 14 son de las filas del correísmo; seis pertenecen a Creo e igual número al Partido Social Cristiano (PSC). Los demás (4) son de otros partidos.



La cifra global equivale al 28% de los 107 legisladores que tienen posibilidades de reelección. Otros 30 parlamentarios, entre los que se encuentran Marcela Aguiñaga, Henry Cucalón, Gabriela Rivadeneira, o Mae Montaño, están inhabilitados tras ejercer por dos períodos como legisladores.



La lista de asambleístas nacionales de Alianza País (AP) está encabezada por César Litardo, presidente de esta Función, y Ana Belén Marín, vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



Litardo adelantó que cuando empiece la campaña, el 31 de diciembre próximo, no renunciará a su puesto, sino que pedirá licencia. Los vicepresidentes César Solórzano (PSP) o Patricio Donoso (Creo), quienes no pueden reelegirse, podrán reemplazarlo.

AP maneja con hermetismo el resto de opciones para la Asamblea Nacional, entre las que está el exprefecto de Los Ríos, Marco Troya.



El correísmo estará encabezado por Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, y el exembajador Ricardo Ulcuango. Franklin Samaniego, Marcela Holguín, Pabel Muñoz, Cristóbal Lloret, Nancy Guamba, Ronny Aleaga, Esther Cuesta y Amapola Naranjo buscarán la reelección. También Sofía Espín, a pesar de que hace dos años fue destituida por supuestas irregularidades del Parlamento.



Por parte de Creo, irán a la reelección Luis Pachala, Homero Castanier, Rina Campain, Silvia Vera y Byron Suquilanda. La lista nacional estará encabezada por César Monge.



Entre quienes se postularán para un nuevo período por el PSC están Dallyana Passailaigue, Vicente Almeyda, Esteban Torres y César Rohón.



La lista nacional estará encabezada por Henry Kronfle. Después de haber renunciado a su curul para las seccionales de 2019, Carlos Falquez Batallas, otro de los dirigentes de este partido, pretende regresar a la Asamblea.



La lista 6 incorporará a los asambleístas Lourdes Cuesta (ex Creo) y Francisco Cadena (del movimiento Conservador). En Pichincha auspiciará a Macarena Valarezo y en Guayas, a la cantante Hilda Murillo.



“Las diferentes profesiones que puede tener un ser humano no lo limitan en su accionar, no porque sea periodista, futbolista, actor, significa que no tenga la capacidad”, argumentó Almeyda.



A la Delegación Electoral de Guayas acudieron ayer los postulantes de Unidad Popular para aceptar sus precandidaturas a la Asamblea. Entre ellos, Jorge Escala, exdirigente de los maestros y exdiputado. El partido, otrora conocido como el MPD, apuesta por los líderes de las principales centrales sociales y sindicales por la contienda para la Asamblea.

La lista para asambleístas por UP estará encabezada por su director, Giovanni Atarihuana, y Mery Zamora, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE).



Entre los precandidatos constan Rosana Palacios, por Cotopaxi; Andrés Quishpe, Mauricio Chiluisa, y Nelson Erazo, por Pichincha, dirigentes de maestros y trabajadores.



La coordinadora nacional técnica de participación política del CNE, Gabriela Tacle, dijo que las listas definitivas de los precandidatos se conocerán recién el 3 de septiembre, cuando termina el plazo para que acepten la nominación.



Después de las primarias que concluyeron el domingo, explicó Tacle, los partidos todavía están facultados para modificar sus listas. Así, un precandidato a parlamentario andino (otra dignidad que se elegirá en 2021), puede pasar al listado de asambleístas.



“No sabemos exactamente cuántos candidatos de cada dignidad van a haber hasta que ellos efectivamente inscriban a sus precandidaturas”, insistió la funcionaria.

De hecho, de los 19 precandidatos a la Presidencia de la República hasta ayer solo Gustavo Larrea, de Democracia Sí, y Guillermo Lasso, de Creo, acudieron para registrarse como tales en la Dirección de organizaciones políticas del CNE.



El sociólogo y analista político Julio Echeverría dice que la “fragmentación es muy probable que se reproduzca en la estructura de la Asamblea y eso sería altamente riesgoso para encontrar una adecuada correlación entre las funciones Ejecutiva y Legislativa”.