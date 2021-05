La Asamblea Nacional no ha logrado contactar al exministro de Salud Juan Carlos Zevallos

La Asamblea no recibió ninguna respuesta del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien debía presentarse este miércoles 5 de mayo del 2021 para enfrentar un juicio político ante el Pleno.

“Hasta este momento no hemos tenido ninguna respuesta”, informó el secretario del Parlamento, Javier Rubio, tres horas después de que terminó la lectura del informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda la censura del exfuncionario.



Rubio certificó que el Legislativo trató de contactar, sin éxito, hasta mediante correos electrónicos a Zevallos, quien salió del país en febrero pasado después de renunciar a su cargo.



A pesar de que el exfuncionario no se presentó, el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), dispuso continuar adelante con el proceso. Si es censurado no podrá ejercer por dos años cargos en el sector público.



Los asambleístas interpelantes Ángel Sinmaleza (Suma) y Pabel Muñoz (RC) enlistaron nueve causales para el juicio político, entre ellas, irregularidades en el plan de vacunación contra el covid-19 y la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad.