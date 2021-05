Aforo reducido y pruebas contra el covid para sesiones en la Asamblea, tras 14 meses de teletrabajo

Un año y dos meses después de que la Asamblea se acogió al teletrabajo y suspendió las sesiones presenciales debido a la pandemia del covid-19, la sala de sesiones del Pleno volverá a reabrir sus puertas.

El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) sesionará este lunes 3 de mayo de 2021 para conocer y resolver los protocolos que se emplearán el 14 de mayo, cuando asuman los nuevos legisladores, y el 24 de mayo cuando será posesionado Guillermo Lasso como Presidente de la República.



Además, para el 11 o 12 de este mes se prevé que los 137 legisladores actuales regresen a sus curules para la sesión de clausura de la actual Asamblea. En cualquier caso, para estos eventos habrá aforo reducido (máximo 208 personas). Entre los puestos se colocaron acrílicos que, a decir de los propios legisladores, no tendrán mayor utilidad para prevenir contagios.



En el borrador de estos protocolos se contempla, entre otros requisitos, una prueba PCR negativa para covid-19 con 48 horas de anticipación, así como el uso obligatorio de mascarillas NK95. Al ingresar deberán desinfectarse las manos.



Asimismo, contiene como recomendaciones el uso de visores y no saludar ni con la mano ni con beso, no consumir ni alimentos ni bebidas, cumplir con flujos unidireccionales y con distanciamiento de por lo menos dos metros.



La Escolta Legislativa se encargará de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones. La prensa tendrá acceso limitado al lugar.



Para el 24 de Mayo se habilitará el salón del exsenado para los invitados, entre ellos familiares de las nuevas autoridades.



En cuanto a la última sesión de la actual Asamblea, el vicepresidente Patricio Donoso (Creo) manifestó que aún no está definida la agenda. La asambleísta reelecta Wilma Andrade (ID) manifestó que esa jornada servirá como un ejercicio para cuando se instale la nueva Legislatura.



Donoso manifestó que, en el último año y dos meses, solo los integrantes del CAL han regresado para actos puntuales al Pleno, como cuando hace un año el presidente Lenín Moreno presentó su último Informe a la Nación, o cuando fue posesionada María Alejandra Muñoz como la cuarta vicepresidenta del actual Gobierno.



El vicepresidente consideró que el teletrabajo agilitó los procesos de la Asamblea. “La presencia de los legisladores fue casi completa”, dijo. En los últimos 14 meses se han aprobado 20 leyes.



Los lineamientos generales para las sesiones presenciales consisten:



- Uso permanente y correcto de mascarilla.



- Para lugares cerrados sin ventilación se debe usar doble mascarilla, es decir, una mascarilla quirúrgica en contacto con la piel y una mascarilla de tela antifluido que la cubra o el uso solo de un respirador tipo N95.



- Se recomienda el uso de protectores faciales, de ser posible.



- No manipular la mascarilla.



- Evitar manipular la cara.



- No saludar con la mano ni de beso.



- Realizar lavado de manos con agua y jabón por al menos 40 segundos y secado de manos, con toalla desechable y posterior desinfección con alcohol gel al 70%, momentos antes de llegar al acto.



- Al ingreso toda persona deberá desinfectar sus manos y calzado en las máquinas automáticas y alfombras instaladas en los accesos principales, estas máquinas rocían una solución desinfectante de alcohol al 70% y emiten luz ultravioleta.



- Toser o estornudar con la mascarilla puesta en la parte interna del codo y posterior realizar lavado o desinfección de manos.



- Limpiar y desinfectar su propio lugar de trabajo o estancia.



- No consumir alimentos o bebidas dentro de ningún salón o lugar asignado dentro de la asamblea nacional.



- Cumplir con los flujos unidireccionales para el ingreso y salida a las instalaciones.



- Realizar la prueba PCR o antigénica (con 48 horas de anticipación del inicio del evento)



- En caso de tener un resultado positivo no podrá ingresar al evento.



- Lineamientos específicos



- La Escolta Legislativa permitirá el ingreso a las instalaciones del Palacio Legislativo registrando su ingreso y salida en la bitácora correspondiente.



- En el caso de personas que se nieguen a cumplir estas disposiciones, la escolta legislativa inmediatamente las retirará de las instalaciones.

- La escolta legislativa junto con los brigadistas hará respetar el sentido unidireccional de ingreso y salida de personas.