Asamblea pidió a la Corte Constitucional un dictamen para restar funciones al Cpccs

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo (AP), acudió la tarde de hoy, martes 10 de septiembre del 2019, a la Corte Constitucional (CC). Allí presentó su pedido de dictamen para el proyecto de enmienda con el que el Legislativo buscará restarle funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).



Esa iniciativa es impulsada por la Colación que está integrada por Alianza País, CREO y dos bloques de legisladores independientes.



El objetivo del proyecto es que el Cpccs ya no designe a las autoridades y esa facultad retorne a la Asamblea.



Litardo llegó cerca de las 16:00 a la CC. Allí fue atendido por el presidente de esa entidad, Hernán Salgado.

A su salida refirió que la Corte dará tratamiento de acuerdo a lo que establece la Ley.

También se pronunció sobre las iniciativas del Comité para la Institucionalización Democrática y del movimiento Ahora para eliminar al Cpccs.



Litardo señaló que son propuestas distintas y cada una debe seguir su propio proceso. Para el principal de la Asamblea, la propuesta legislativa no busca la eliminación porque hay asambleístas, entre los que se incluye él, que consideran que la entidad no debe desaparecer. Dijo que hay facultades como la de participación ciudadana que deben ser potenciadas.



En caso de que la CC de paso al pedido de la Asamblea, el proyecto tendrá que ser discutido en dos debates. Un año debe transcurrir entre la primera y segunda discusión.