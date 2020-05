La Asamblea tiene 4 días para consensos sobre leyes urgentes

LEA TAMBIÉN

La Asamblea dispone hasta el próximo viernes 15 de mayo del 2020 para lograr los consensos que le permitan resolver las dos leyes urgentes en materia económica. Si no lo hace, podrían entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley, tal como las presentó el Ejecutivo.

La primera en ir a segundo debate es la Ley para el ordenamiento de las finanzas públicas. Ayer, 10 de mayo, el presidente del Parlamento, César Litardo (AP), convocó al Pleno para la sesión que arrancará el martes 12, a las 17:00, en la modalidad virtual.



Para el caso de la Ley de Apoyo Humanitario todavía no hay una convocatoria.



Las comisiones especializadas no lograron unanimidad el fin de semana pasado para aprobar los informes que servirán como insumo.



Para una resolución que permita aprobar, modificar o negar estos proyectos en el Pleno, se deberán reunir 70 votos de entre 137 asambleístas. Ninguna bancada cuenta con esta mayoría, a solo 4 días para que el Legislativo pueda pronunciarse.



Homero Castanier, del bloque de Creo, anunció que presentará un informe de minoría para la Ley Humanitaria.



Castanier planteará como base los sueldos netos de USD 4 500 para las contribuciones de empleados públicos y privados, en vez de los USD 2 500 que aprobó la mayoría compuesta por Alianza País, el correísmo y el indenpendiente Fernando Burbano en la Comisión de Desarrollo Económico. También, demandará que se excluyan a las empresas de los aportes.



Otro informe de minoría será presentado por Guillermo Celi, de Suma, y César Rohón, del Partido Social Cristiano (PSC).



Ambos plantean que se constituya una cuenta especial de asistencia humanitaria con créditos, donaciones o contribuciones realizadas por parte de organismos de crédito, instituciones públicas o privadas, o personas, para paliar la crisis.



La coordinadora de Alianza País (AP), Ximena Peña, confía en que “los aportes del Pleno ayudarán a perfeccionar este proyecto de Ley”.



La Comisión de Desarrollo Económico hizo ayer, 10 de mayo, el último ajuste al informe.



La mesa excluyó del texto la disposición 15. En ella se señalaba que para el cobro de deudas al fisco, durante un año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) “podrá emitir medidas cautelares de congelamiento de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes”, antes de que inicie un proceso coactivo en el plazo de 30 días.



Con ocho votos de entre sus 13 integrantes, la mesa reconsideró la votación del viernes pasado y con siete aprobó el texto definitivo.



El presidente de la mesa, Esteban Albornoz, del bloque de AP-aliados, argumentó que por un “problema de comunicación” dicha disposición fue incluida en el texto.



Sin embargo, no respondió a una consulta de Fernando Callejas, de Creo, quien le pidió que identifique al responsable de esa propuesta.



Los votos para reconsiderar la votación provinieron de asambleístas de Alianza País, del correísmo y la independiente Mercedes Cuesta. Aunque al final ella se abstuvo de aprobar el ajuste.



El artículo 62 de la Ley Legislativa señala que “transcurrido el plazo de cuatro días, contado a partir del cierre de la sesión del (primer debate en el) Pleno, la comisión especializada deberá presentar al Presidente de la Asamblea el informe para segundo debate, al que deberá adjuntarse la sistematización de todas las observaciones presentadas”.



En el caso del proyecto de Ley Humanitaria, el primer debate se cerró el lunes pasado. La Comisión de Régimen Económico pudo aprobar el informe de la Ley de Finanzas Públicas cerca de la medianoche del sábado pasado, es decir siete días después del cierre del primer debate.



Sin consensos, los informes para el segundo debate en el Pleno están listos. Siete días se tomaron las comisiones de Desarrollo Económico y de Régimen Económico para aprobar los textos. Ayer se dio el último ajuste a Ley Humanitaria.