Asamblea condena pesca no sostenible de buques extranjeros y 'tardía actuación' del Ejecutivo

Con 126 votos a favor, la Asamblea aprobó hoy, martes 4 de agosto del 2020, una resolución en la que condena la pesca ilegal, no sostenible y no reglamentada de buques extranjeros cerca a Galápagos y la “tardía actuación diplomática y política” de las autoridades de Ecuador.

El texto se compone de 16 artículos y fue planteado por la asambleísta Dallyana Passailaigue (PSC) después de un debate del que participaron casi una veintena de legisladores de todas las bancadas.



“Considero que este debate era necesario para que desde la Asamblea Nacional se proponga una hoja de ruta que evite la depredación de flotas internacionales cerca de nuestra zona económica exclusiva”, dijo Passailaigue.



Aunque distintas comisiones ya vienen requiriendo las comparecencias de funcionarios con relación a esta problemática, el Pleno encargó a la Comisión legislativa de Relaciones Internacionales para que en 45 días presente un informe.



Entre los asambleístas de Galápagos, Brenda Flor (AP) y Washington Paredes (BADI) hubo un impasse. Paredes respaldaba que el caso sea investigado por una comisión ocasional, pero Flor señaló que para eso existen las comisiones especializadas.

Los asambleístas Luis Pachala (Creo) y Raúl Tello (BADI) calificaron como una “traición a la Patria” que el Gobierno de Rafael Correa firmara la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) en 2012.



Pachala incluso sugirió que se discutan “formas de revertir” la Convemar, al considerar que sirvió para “mutilar” el mar territorial. Pero, desde el correísmo, Mauricio Proaño, remarcó que sin este instrumento Ecuador no hubiese podido incautar hace tres años el buque chino China Fu Yuan Yu Leng, cuando fue detectado en pesca ilegal.



La resolución también incluye una propuesta de Héctor Muñoz (exSuma) para exigir al Ejecutivo que solicite al tribunal internacional del Derecho del Mar una indemnización a Ecuador, en caso de comprobarse una afectación a la conservación marina.

Además, por sugerencia de Marcela Aguiñaga (RC), el texto dispone al Pleno de la Asamblea que “se analice la ampliación de la reserva marina de Galápagos a 188 millas náuticas a partir de la extensión de la actual, a fin de convertirla en una zona de amortiguamiento y así evitar el ingreso de grandes flotas pesqueras, así como dificultar la incursión de pequeñas naves indetectables por los radares provenientes de naves nodrizas”.



El vicepresidente de la Comisión de Soberanía, René Yandún (BIN), hizo un llamado al presidente Lenín Moreno para que otorgue los recursos a la Armada para la compra de un nuevo buque de investigación marítima, en reemplazo del buque Orión.



Yandún argumentó que la nueva embarcación es clave para que Ecuador concluya los estudios que se requieren para solicitar la ampliación del área de protección de la plataforma marina.

Sobre el tema, la Comisión requerirá las comparecencias del canciller, Luis Gallegos, del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, entre otras autoridades.



Asimismo, la resolución incluye un pedido de Fabricio Villamar (exCreo) para identificar a las empresas que abastecen de combustible a las flotas cercanas a la zona económica exclusiva.



El documento contiene un exhorto a la Comisión Interamericana del Atún Tropical y a la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, como organizaciones regionales apropiadas contempladas en la Convemar, dicten las medidas necesarias y urgentes para asegurar la conservación y utilización óptima de dichas especies, en las respectivas áreas de las Convenciones.

Los primeros cuatro artículos de la resolución señalan:



Artículo 1.- Condenar la pesca no sostenible, ilegal, no declarada y no reglamentada realizada por buques extranjeros entre la zona económica exclusiva de Ecuador continental y la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos, cerca de la Reserva Marina de Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, atentando contra especies en peligro de extinción y toda la biodiversidad marina presente en la zona.



Artículo 2.- Condenar la tardía actuación diplomática y política de las autoridades correspondientes del Ecuador para investigar la presencia de buques extranjeros cerca de la Reserva Marina de Galápagos y la falta de diligencias que permitan conocer si la conservación marina y la utilización sustentable de la biodiversidad, se la realiza respetando los principios de

conservación marina contemplados en la Constitución de 2008, la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios (Acuerdo de Nueva York), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES, el Código del Ambiente, la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca.

Artículo 3.- Solicitar que de forma inmediata y prioritaria, las autoridades correspondientes, especialmente la Armada del Ecuador, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado, inicien investigaciones para determinar si existen procesos de pesca ilegal que se pudieran haber realizado por buques extranjeros, que atentan hacia las especies marinas que se encuentran cerca de la Zona Económica Exclusiva y de la Reserva Marina Galápagos, e informen a esta Asamblea Nacional sobre los resultados de dichas investigaciones y las medidas y procesos judiciales y administrativas iniciadas acorde al Derecho ecuatoriano e Internacional.



Artículo 4.- Solicitar que de forma prioritaria, el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Ministro Oswaldo Jarrín, remita a la Presidencia de la Asamblea Nacional, para que se distribuya entre las y los Asambleístas, todo estudio e investigación que se hayan realizado para sustentar la ampliación de la plataforma del Ecuador continental y la plataforma insular de las islas Galápagos más allá de las 200 millas marinas y la ampliación las plataformas submarinas de Colón, Cocos y Carnegie.