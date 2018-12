Arrestan en Yibuti al supuesto cerebro del atentado contra el 'Charlie Hebdo'

LEA TAMBIÉN

Francia anunció la detención en Yibuti de Peter Cherif (África), sospechoso de ser uno de los autores intelectuales de los atentados contra el semanario satírico 'Charlie Hebdo' en 2015 y allegado de los hermanos Kouachi, que acabaron con la vida de 12 personas antes de ser abatidos por la policía.

Conocido también por el pseudónimo de Abou Hamza, se encuentra bajo arresto a la espera de determinar la modalidad de su extradición a Francia, revelaron hoy medios franceses.



Según la radio 'France Info', Cherif era uno de los terroristas más buscados del mundo, incluido en la lista negra del Departamento de Estado Unidos desde septiembre de 2015.



Sin embargo, su nombre no figura en la requisitoria de la Fiscalía francesa emitida este viernes, 21 de diciembre del 2018, tras el final de las investigaciones, en la que pide que 14 personas sean juzgadas por su relación con los terroristas del 'Charlie Hebdo' y los atentados cometidos por Amedy Coulibaly en un supermercado judío de la capital al día siguiente.



Los investigadores no han logrado, por el momento, demostrar el vínculo directo de Cherif con aquella acción, la primera de una larga serie de atentados que provocaron en Francia 251 muertos.



Veterano del "yihadismo", el sospechoso, de 36 años, conocía a los hermanos Kouachi desde finales de la década de 1990, tras haberse encontrado en el barrio de Buttes Chaumont de la capital francesa.



Los investigadores consideran que a partir de 2003 sus posiciones se radicalizaron.



Unos meses más tarde se trasladó a Irak a través de Siria. Fue uno de los primeros franceses en viajar al terreno de actuación del Estado Islámico (EI).



Apresado por la coalición que combatía al EI y condenado en Irak a 15 años de cárcel, se escapó en marzo de 2007 y fue arrestado de nuevo por las fuerzas francesas en Siria al año siguiente.



Extraditado a Francia, la justicia no le impuso medidas cautelares, por lo que huyó antes de que hubiera sentencia contra él.



Los servicios secretos franceses creen que se dirigió al Yemen y los investigadores consideran que los hermanos Kouachi mantuvieron conversaciones telefónicas con él.



La Fiscalía francesa pidió hoy que se abra juicio oral contra 14 sospechosos, tres de ellos huidos: la novia de Coulibaly y los hermanos Belhoucine.