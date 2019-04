‘El Abuelo’ no está en la cárcel sino en la Unidad de Flagrancia de Quito

LEA TAMBIÉN

Durante 15 días, ‘El Abuelo’ ha permanecido detenido en la Unidad de Flagrancias de Quito y no en la cárcel.

Esto ocurre pese a que el 29 de marzo se comunicó oficialmente que el procesado fue llevado al Centro de Detención Provisional (CDP) de El Inca, un barrio del norte capitalino.



Ese día se dijo que la medida se adoptó, porque la casa del detenido no tenía las seguridades requeridas para un arresto domiciliario, como lo decidió el juez que analizó el caso.



Ahora, la Policía asegura que un equipo de agentes todavía evalúa el domicilio del ‘El Abuelo’, tras recibir la orden judicial y que el personal no tiene plazo para entregar el informe al magistrado. Mientras eso no ocurra, la orden judicial es que el proceso se mantenga en las oficinas judiciales.



En el Código Integral Penal (art. 679) se establece que cuando una persona ingresa a la Unidad de Flagrancia se debe realizar la audiencia de formulación de cargos y su permanencia en ese lugar no puede extenderse por más de 24 horas desde el momento de la detención policial.



Este Diario cruzó información con el director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, quien confirmó que el procesado no fue trasladado al CDP.



La primera alerta sobre lo que ocurre la dio este martes 9 de abril del 2019 Milton Castillo. Él es el abogado que defiende a la familia de Carolina, una joven que habría sido captada por una red de trata supuestamente encabezada por ‘El Abuelo’. “No nos han dado una explicación lógica de por qué está ahí. En la Unidad de Flagrancia solamente están las personas detenidas por 24 horas, hasta ser procesadas”.



El jurista dijo que mantenerlo detenido ahí “va en contra de la ley y de lo que establece la Constitución”.



Además, contó que se enteró del hecho el lunes de esta semana, cuando los guías penitenciarios recibieron un pedido judicial para trasladar a ‘El Abuelo’ desde la cárcel de El Inca a una diligencia en la Fiscalía de Pichincha. Allí debía ampliar su versión sobre una presunta red de trata en la capital y cuyo centro de operaciones estaba en el Quito Tenis, un barrio del norte.



Según Castillo, en el momento en que los guías llegaron al centro de rehabilitación, el Director les comunicó que allí no estaba el procesado.



El abogado relató que tras este fallido traslado, los agentes penitenciarios se dirigieron a la Unidad de Flagrancias y constataron que el detenido se encuentra en ese sitio.



El penalista Gonzalo Silva consideró que el juez debió analizar las condiciones de seguridad del domicilio antes de que Fiscalía formule cargos. Y cree que “no es correcto mantener a un procesado en la Unidad de Flagrancias”.



La Fiscalía procesó a ‘El Abuelo’ el pasado 27 de marzo por el presunto delito de trata de personas. La Fiscalía y la Policía tienen 90 días para recopilar más pruebas y sustentar el delito investigado.



Los otros detenidos por el caso de Carolina sí están recluidos en el CDP y son investigados por los supuestos delitos de violación con muerte, fraude procesal y trata.



Según las investigaciones, la organización delictiva liderada por ‘El Abuelo’ captaba a menores de 13 a 16 años, en el sector del Comité del Pueblo.



Luego organizaba en su casa fiestas denominadas ‘caídas’, una modalidad que en el país se conoció desde el 2014.



Las operaciones para evitar estas reuniones clandestinas se extendieron con fuerza hasta fines del 2017. Desde entonces no se habían escuchado hasta que estalló este caso.



Según los agentes, en los encuentros organizados por la red de colaboradores de ‘El Abuelo’ se ofrecía a las menores comida, droga y alcohol, para inducirlas a tener relaciones sexuales con miembros de la banda o personas extrañas.



Por eso, ahora la Policía investiga si esta banda también cometía delitos relacionados con posible pornografía infantil. Según agentes, mientras las adolescentes tenían relaciones eran filmadas y fotografiadas. Luego, ese material era vendido en el mercado ilegal, a través de Internet.



Nuevas diligencias



De todos los procesados, solo uno se defiende en libertad.



Pero la Fiscalía apeló el fallo judicial y busca que se lo detenga y que se emita prisión preventiva. Esta audiencia debía desarrollarse el lunes 8 de abril, pero no se produjo, porque el Tribunal Penal no se conformó. Faltó un magistrado.



Esta diligencia se desarrollará a las 11:00 de hoy en la Corte Provincial de Pichincha.



El procesado es investigado porque, aparentemente, tiene relación con el delito de violación con muerte de Carolina.



Por ahora, la orden para este sospechoso es que se presente los martes y jueves ante la autoridad judicial.



Él fue detenido a mediados de marzo en Quito, luego de que la Policía realizara un operativo para localizar a los sospechosos. El día de la captura, la ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que el caso de Carolina no quedará en la impunidad y que se indagará a quienes no investigaron bien el caso. En el 2017, la Dinased indicó que la muerte de Carolina fue natural. Ahora, la Policía tiene otra teoría.​