Armada recibió donación de cinco lanchas para Cuerpo de Guardacostas

El Comando Guardacostas de la Armada Nacional recibió una donación de cinco lanchas, con lo que suma 47 unidades para vigilar el norte, la región Insular y en el Golfo de Guayaquil.

La donación militar la hizo la República Popular China este jueves 31 de noviembre del 2019, en la Base Naval, en el sur de Guayaquil.



El embajador chino, Chen Guoyou, indicó que se entregaron cinco lanchas y 30 equipos de desminado. Además la próxima semana una comisión técnica de ese país llegará al país.



El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, indicó que la construcción de un buque multipropósito y con la entrega de las cinco unidades guardacostas se mantendrán seguras la zona marítima del país.



También se refirió a la alerta que la Comisión Europea dio al Ecuador para intensificar su lucha contra la pesca ilegal.

El organismo detectó “deficiencias” que impiden a Ecuador garantizar que sus exportaciones a la Unión Europea (UE) no provengan “de actividades de pesca ilegal” , por lo tanto sacó ‘tarjeta amarilla’ hasta que el país haga las reformas necesarias a las normativas.



“La pesca que va a Unión Europea está siendo cuestionada y observada para que se respete lo que es la pesca ilegal no declarada, no reglamentada. El apoyo que nos está dando China representa un apoyo para que se realice con toda seguridad la pesca que corresponde a uno de los principales rubros de exportación de este país a Europa”, dijo el ministro.



Durante la ceremonia se firmó un contrato con la empresa Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave) para la construcción de un barco multipropósito destinado para tareas de control y vigilancia marítima.



Camilo Delgado, gerente general de Astinave, indicó que el buque estará funcionado en 2022 y ayudará a abastecer a las demás unidades que están patrullando en las aguas jurisdiccionales. "Como es un buque multipropósito proveerá de agua, víveres, combustible y alojará a 60 personas”. La inversión es de USD 42 millones.



Jarrín también señaló que este será el buque más grande que tendrá el Ecuador. Además ayudará a tener mayor presencia militar en el mar para combatir la pesca ilegal, sobre todo en el archipiélago de Galápagos.



"Necesitamos un mar seguro y para eso debemos planificar y tener la anticipación, la previsión y la respuesta adecuada a las diferentes circunstancias que se presentan como amenazas en el desarrollo".