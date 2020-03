Argentina dice que su deuda es impagable y que el covid-19 podrá alargar crisis

LEA TAMBIÉN

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, dijo este viernes 20 de marzo del 2020 que la alta deuda externa que arrastra el país "es impagable" y advirtió que el tiempo de la recuperación económica es incierto por la crisis de la propagación mundial del coronavirus.

El titular económico del Gobierno de Alberto Fernández realizó desde Buenos Aires una presentación difundida a través de Internet en la que expuso acerca del desarrollo macroeconómico del país, que lleva dos años en recesión, y de "los principios de sostenibilidad de la deuda", en un momento clave por las negociaciones que se llevan a cabo con los acreedores para la reestructuración de la deuda.



"La actual deuda pública de la Argentina no es financiable, es excesivamente onerosa y no es sostenible", confesó Guzmán.



El Gobierno argentino busca reestructurar bonos por casi USD 69 000 millones emitidos bajo legislación extranjera.

A finales de enero pasado, el Ejecutivo de Fernández anunció un cronograma en el que se preveía que en la primera semana de marzo, el país determinaría la estructura final de la oferta "con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa".



Ya en la segunda semana se iba a lanzar oficialmente la propuesta y se realizarían reuniones informativas con los acreedores, aunque este plan se ha ido aplazando en medio de la explosión de la crisis del coronavirus.



En su exposición de este viernes, Guzmán invitó a los bonistas a participar, la próxima semana, en "discusiones constructivas" sobre el programa macroeconómico presentado.



En ese sentido, reiteró que el país intensificará su compromiso con los bonistas con base en la transparencia y los esfuerzos de "buena fe".



"El Gobierno argentino quiere recuperar la capacidad de crecimiento de la Argentina y brindar las condiciones para el retorno a los mercados internacionales", añadió.



Según Guzmán, "la trayectoria actual de la deuda no es sostenible bajo supuestos realistas de resultado fiscal primario y de crecimiento económico", por lo que la estrategia es "poner a la deuda argentina en un sendero sostenible".



Este año, el Gobierno prevé una caída de la economía de entre el 1 y el 1,5 %, pero en 2021 atisba una crecida del 2,5 % al 3 %, aunque estas previsiones se calcularon antes del brote de covid-19.



Para Guzmán, no hay más margen para que el Gobierno profundice el ajuste fiscal frente a la crisis de deuda.



"Ningún superávit primario plausible puede estabilizar la trayectoria de la deuda", aseveró.



"Los tiempos y la intensidad de la recuperación también son inciertos debido a la situación asociada al coronavirus, que podría prolongar la crisis", advirtió, convencido de que "la deuda es impagable debido a la situación crítica del país, en un contexto en el cual los intereses que paga el Gobierno han crecido rápidamente”.



Estas declaraciones se dieron poco después de que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, asegurara que "será necesario un alivio sustancial de los acreedores privados "para la deuda argentina con el fin de que restablezca la sostenibilidad.

"Las necesidades financieras de los próximos cuatro años estuvieron muy por encima de lo que el FMI sugiere como sostenible para la Argentina", remarcó.