Arcsa advierte a la ciudadanía no consumir, comercializar o distribuir el energizante Euforia Sx

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) suspendió la Notificación Sanitaria de Euforia Sx que, según la descripción del producto, es una "bebida energizante a base de extractos naturales". La Arcsa detectó que el producto contiene Sildenafil, un principio activo no declarado en la etiqueta, por lo que ya no es seguro para el consumo humano y pide a la ciudadanía no consumir, comercializar o distribuir el energizante. Lo informó en un comunicado este domingo 30 de septiembre del 2018 alojado en su página web.

Según plantea la Arcsa, el Sildenafil y sus derivados solo pueden ser consumidos bajo el asesoramiento de un médico. Su uso inadecuado puede desencadenar en dolor de pecho, hipertensión o hipotensión grave, alteraciones dermatológicas, gastrointestinales, esqueléticas, respiratorias, neurológicas como parestesias, vértigo, accidente cerebrovascular, entre otros.



Si conoce de establecimientos que comercialicen y distribuyan el producto puede reportarlo a través de la aplicación Arcsa Móvil o a través del correo electrónico: vigilancia.alimentos@controlsanitario.gob.ec.