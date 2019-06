Un arcoíris en Quito: colectivos Lgbti marchan por el reconocimientos de sus derechos

LEA TAMBIÉN

En la vida de Karla Jaramillo ya no hay silencio. La joven, de 21 años, está ansiosa: será su primera vez en la marcha del Orgullo Lgbti (Lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexo) tras haberle confesado a su familia que es lesbiana.

Karla alista su voz para unirse a las consignas que gritará junto con la mujer que más ama, su madre.



Ambas -abrazadas, entre lágrimas - se unieron a los colectivos Lgbti que caminan la tarde de este sábado 29 de junio del 2019 junto al parque La Carolina, en el norte de la capital.



La marcha continuará hasta la Cruz del Papa para darle paso a un festival artístico.



Este sábado es especial para la comunidad Lgbti, que no solo rememora los 50 años del Orgullo Gay a escala mundial, sino que celebra el reconocimiento en Ecuador del derecho al matrimonio civil igualitario.



A las 15:00, una bandera roja, naranja, amarillo, verde, azul y morada se toma la avenida Amazonas. El paisaje de Quito se pinta de arcoíris, con banderas, pañuelos, camisetas y banderolas.

La marcha se inició a las 15:00 de este sábado 29 de junio del 2019. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Con un megáfono en mano, Efraín Soria, dice: "Vamos, caminen, organicémonos". Está feliz; pronto se casará con su pareja, Javier Benalcázar.



El 12 de junio del 2019 pasó a la historia de la lucha Lgbti en Ecuador cuando la Corte Constitucional abrió la puerta al matrimonio entre parejas del mismo sexo basado en la Opinión Consultiva 24/17, expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre del 2017.



El fallo del máximo órgano administrador de la Justicia en el país dispuso que la Corte de Justicia de Pichincha ordene al Registro Civil la inscripción de los matrimonios de Efraín Soria y Javier Benalcázar. La Corte Constitucional también solicitó a la Asamblea Nacional que reconfigure la institución del matrimonio (civil, no eclesiástica) para dar un trato igualitario a parejas del mismo sexo.

Javier Benalcázar y Efraín Soria en la marcha de este 29 de junio del 2019. Foto: EL COMERCIO



Para Efraín, el matrimonio civil es un gran paso, pero es el primero de muchos. "Se ha dignificado al Estado. Como comunidad, también le pedimos al Estado que trabaje en campos como la educación, la seguridad, el trabajo y la salud", señala.



Mientras la bandera multicolor avanza, el baile se intensifica y Valentina, de 32 años, camina junto a las mujeres que centran su vida: su hija Sammy, de 8 años, y Gaby, su pareja desde hace 6 años. La pequeña lleva en su espalda una mochila y en su mano derecha, una pulsera coloreada por el arcoíris.



Entre los planes de Valentina y Gaby no está casarse. Pero apoyan a quienes sí desean hacerlo. "Mi conexión con ella (mira a Gaby) es fuerte todos los días. Es un hogar que hemos construido con responsabilidad. Claro, hay momentos malos como cuando Gabriela llega tarde a casa por su trabajo (ríe) pero me siento feliz. Yo no pienso en el matrimonio como una prioridad para mí vida pero sin duda, un matrimonio consentido entre dos adultos es un derecho para nuestra comunidad".



El amor, dice la joven madre, es cuando su pequeña sonríe mientras Gabriela la toma en brazos.



Hoy no hay piedras, no hay insultos. Es la alegría, el abrazo lo que une hoy a quienes caminan. Hace 50 años, el movimiento Lgbti cambió para siempre gracias al levantamiento de Stonewall. Era el 28 de junio de 1969, cuando un grupo de policías irrumpieron en el bar Stonewall Inn, ubicado en Greenwich Village, en Nueva York (Estados Unidos). La comunidad Lgbti, cuyos miembros eran sancionados y recluidos por su sexualidad en aquella época, se reveló frente a los agentes policiales que los golpeaban, los maltrataban.