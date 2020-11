Luis Arce lanza en su investidura duras críticas al Gobierno interino de Áñez

El presidente de Bolivia, Luis Arce, incluyó en su discurso de investidura duras críticas al Gobierno interino de Jeanine Áñez, al que acusó de pisotear la democracia e incluso de sembrar la muerte en el país.

Luis Arce comenzó su intervención ante la Asamblea Legislativa de Bolivia denunciando que hace un año se "escamoteó la voluntad popular" expresada en las urnas.



Arce fue elegido por una amplia mayoría en las elecciones bolivianas del mes pasado, que se repitieron un año después de ser anuladas las que habían dado entonces ganador para un cuarto mandato consecutivo a Evo Morales, entre denuncias de fraude a su favor que siempre ha negado.



Aquel golpe de Estado, como lo califica el partido de ambos, Arce y Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), dio lugar al Gobierno interino de Áñez, a quien el nuevo presidente no citó expresamente en su discurso.



El nuevo mandatario boliviano calificó de "guerra interna" lo que denunció como una persecución sistemática contra los más humildes, acusando a Áñez de sembrar "la muerte, el miedo, la discriminación", con un Gobierno "ilegal e ilegítimo" que persiguió al MAS.



Muertos, heridos, encarcelados y exiliados fueron algunas de las consecuencias, lamentó, de la "brutalidad del régimen" que dirigió Bolivia desde el 12 de noviembre del año pasado hasta su toma de posesión en esta jornada.



Ese día del año pasado asumió Jeanine Áñez, entonces una senadora opositora, después de que dos días antes Morales anunciara su renuncia denunciado que era forzado por presiones de militares y policías, entre otras.



Arce señaló que desde el fin de la dictadura en 1982 la democracia no había estado tan "mutilada" en Bolivia, por parte de lo que calificó de grupos minoritarios e incluso "paramilitares" que quedaron en evidencia con su clara victoria electoral por una amplia mayoría del 55,1% de los votos en las elecciones del pasado 18 de octubre.



Luis Arce aseveró que gobernará sin odio pero con justicia, con un Gobierno para todos, sin discriminación.



Una nueva etapa para Bolivia

​

"Una nueva etapa en nuestra historia", sentenció, con un mensaje por la unidad y la paz en el país, en otro tono bien distinto en algunos momentos de su intervención ante el Parlamento boliviano.



"Somos mayoría", proclamó, para encarar la parte final de sus palabras emocionado, con momentos de voz entrecortada.



Otro de los ejes de su primera intervención como presidente de Bolivia fue la recuperación de la economía del país, de la que advirtió de que padece una profunda recesión no solo por la pandemia mundial del covid-19, sino por lo que consideró una pésima gestión del Gobierno saliente.



"Se retrocedió en todas las conquistas", criticó quien durante doce de los casi 14 años de Morales en el poder es considerado como el padre del milagro económico boliviano.



Frente al liderazgo económico en Suramérica durante años, defendió, ahora Bolivia retrocedió a una caída de la economía irreconocible desde hace 40 años en algunos indicadores, con una deuda que deja Áñez de unos USD 4 200 millones.



"Pasar esta página oscura de su historia" es ahora su reto, con un solo objetivo: "el vivir bien de los bolivianos".



Arce habló de un Gobierno de inclusión, para dirigir con humildad el país, convencido de vencer a la pandemia y de superar la crisis económica.

​

Entre gritos de "Lucho, Lucho", concluyó con un mensaje de que "vamos a salir adelante".

Al evento asistieron el rey de España, Felipe VI, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Colombia, Iván Duque; y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, además de representantes de otros países de América, principalmente, de Europa y de Asia.