ANT reabre desde este 13 de abril del 2020 su sistema para matriculación de vehículos nuevos

La medida entró en vigencia la mañana de este lunes 13 de abril del 2020. La Agencia Nacional (ANT) retomó el funcionamiento del sistema informático para la matriculación de los vehículos nuevos.

La medida está contenida dentro de la resolución 023-2020 que emitió la Dirección Ejecutiva de la entidad a cargo del tránsito y transporte terrestre en el país.



Con esta decisión se habilita a los municipios para que cumplan con la matriculación, pero específicamente si se trata de vehículos nuevos.



Dentro de la resolución también se pidió a los gobiernos autónomos, encargados de la matriculación, que coordinen con el Servicio de Rentas Internas las medidas para cumplir con la recaudación de los valores.

La ANT aclaró que la resolución no es para la renovación de matrículas. En un documento anterior, la entidad señaló que en esos casos no se cobrarán recargos a los dueños de los vehículos que no cumplieron con este proceso debido a la emergencia sanitaria que rige en el país desde el 16 de marzo del 2020.