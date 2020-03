ANT no aplica multa por licencias ‘recién’ caducadas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El estado de excepción por el covid-19 se firmó el 16 de marzo y, al siguiente día, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) suspendió la atención al público. Sin embargo, los usuarios llegaron a las oficinas para realizar trámites con turnos obtenidos previamente.

Unos necesitaban renovar la licencia de conducción, otros debían dar la prueba para canjear ese documento o para obtenerlo por primera vez.Este Diario se contactó con personas que no pudieron realizar su gestión y ahora quieren saber qué pasará.



Nathaly Chamorro tenía un turno esta semana para sacar por primera vez el permiso de conducir. Ella había terminado un curso en una escuela de capacitación para conductores. En su carpeta tiene además los resultados positivos de un examen psicosensométrico, su carné de tipo sanguíneo y otros documentos que se piden dentro de los requisitos.



El estudiante universitario Juan Gutiérrez, en cambio, tiene la cita este miércoles 1 de abril. Había reservado con dos semanas de antelación su turno. Incluso pagó USD 68 por concepto de la renovación de la licencia tipo B. Su carné expiró el 20 de marzo. Ahora le preocupa las posibles multas por no renovarla a tiempo.



La ANT emitió la resolución 020, el 16 de marzo pasado. Ahí señala que “mientras dure el estado de excepción, las personas que tengan licencias y matrículas caducadas no serán sancionadas”. En entrevista con este Diario, el director de la ANT, Juan Pazos, precisa que la medida aplica para los conductores cuyas licencias fenezcan en la emergencia. Si su documento expiró días antes, sí recibirá una multa.



El directivo aclara que existe una coordinación directa con los gobiernos descentralizados, la Policía y la Comisión de Tránsito del Ecuador para que no se sancione a quienes conduzcan con documentos que vencieron a partir del 16 de marzo.



En el documento también se señala que en caso de emitirse multas (a las personas con licencias caducadas antes de la emisión de la resolución) se cancelarán una vez superada la emergencia.



Además, el Director indica que quienes tenían turnos para obtener las licencias serán los primeros en ser atendidos tras la excepción. La Agencia se prepara para reagendar los cupos vencidos.



Sobre el proceso de matriculación o su renovación, cada municipalidad definirá cómo reorganizará los turnos vencidos una vez pasadas la emergencia.



Gianella Castro es una usuaria que tiene dudas al respecto. El 3 de marzo, pagó USD 85 por matriculación. Pero todavía no había tomado el turno para el trámite. Planeaba cumplir con el proceso antes del 20 de este mes. Sin embargo, no pudo hacerlo por las restricciones. Ahora, espera que haya una excepción para quienes cumplieron con los pagos.



Otro caso es el de Yadira Mina, quien compró un carro usado días antes de las medidas. Pagó por el cambio de dominio, los impuestos del SRI, la revisión y la matrícula. Tenía turno para la matriculación el 18 de marzo, pero para entonces ya no había atención. Sus dudas son sobre las multas, porque le mencionaron que debía poner a su nombre el vehículo en un plazo máximo de 30 días posteriores a la venta.

La ANT informó que emitieron lineamientos para que los gobiernos locales tomen en cuenta los problemas que ha generado la paralización y para que los papeles firmados antes de la emergencia, sean útiles después. Además, se exhortó a los municipios que no se cobren multas para quienes sobrepasaron los tiempos de calendarización en esta coyuntura.