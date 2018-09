La Agencia Nacional de Tránsito justifica medida para buses interprovinciales

LEA TAMBIÉN

La Agencia Nacional de Tránsito alista la resolución que desde este lunes 10 de septiembre del 2018 dejará sin validez la revisión manual para los buses interprovinciales. Ese sistema de control está vigente en el 94% de los cantones del país.

Tras un análisis de su aplicación, la ANT dijo que ese tipo de revisión “no cumple con los estándares y requisitos necesarios, fundamentales para garantizar una mayor seguridad ciudadana”. Por eso, desde el lunes, los buses interprovinciales tendrán que pasar obligatoriamente por un centro de chequeo técnico de los que operan en Quito, Rumiñahui, Guayaquil, Cuenca, Durán, Milagro, Santo Domingo y la Mancomunidad de Sucumbíos que agrupa a siete cabildos.



En el caso de Quito, hasta este viernes 7 de septiembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) no conocía oficialmente de la medida adoptada. Por eso, su director, Julio Puga, pedirá a la Agencia Nacional que el lunes se reúnan, aclaren todos los datos y se determine cómo será el proceso de revisión. “Habría que ver la parte jurídica, la parte legal y ver cómo se institucionalizará ese proceso. Hay que ver un procedimiento lógico para esto, porque también hay que generar cupos, hay que ver el proceso de matriculación, hay que analizar algunos temas”.

Revisión manual que se aplica en Esmeraldas. Foto: Marcel Bonilla / EL COMERCIO



La AMT también cree necesario crear un instructivo para trabajar en esta temática. “No va a ser de la noche a la mañana, hay que sacar las respectivas citas en los patios de revisión; las citas se las saca con una antelación”.



Los transportistas interprovinciales dicen que acatarán la nueva exigencia. Pero Abel Gómez, presidente de la Fenacotip, una federación que agrupa a 12 000 unidades de transporte público en el país, pone reparos. “La medida va a implicar que el transportista desgaste tiempo, recursos económicos y adicionalmente incumpla su parte activa dentro de su cooperativa, porque tenemos que ir a pasar las revisiones fuera de la provincia y tenemos que abandonar nuestros puestos de trabajo”.



El gerente de la Cooperativa del Pacífico, en Esmeraldas, Giovanni Sánchez, asegura que la puesta en vigencia de la medida les perjudicará, porque sus 56 unidades solo cuentan con la revisión visual.



En Esmeraldas, el chequeo técnico arrancará el 19 de mayo del 2019. Esta decisión la tomó la Autoridad de Tránsito Municipal el 20 de noviembre del año pasado.



Diego Galarza, gerente de la Cooperativa de Transportes La Costeñita, dice que sus 61 unidades han pasado la revisión visual, como establece la norma en el caso de Esmeraldas, pero que les afectaría si se les obliga a hacer el control técnico en otras partes del país, porque eso sumaría costos.



Las demás operadoras de transporte, como Transportes Occidentales, realizan la revisión en Quito y están al día. Las demás, que tienen su origen en Manabí, como Reina del Camino, lo hacen en sus ciudades.



En esa provincia no existe un punto de chequeo con equipos tecnológicos. Ese es otro reclamo de la Federación Nacional de Transportistas. Pero Abel Gómez también aclara que la mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce no por fallas mecánicas, sino por exceso de velocidad.



Datos de la ANT señalan que, por ejemplo, en julio de este año hubo 2 167 accidentes viales en el país. La segunda causa es conducir a velocidades no permitidas (16,33%).



Mientras que las fallas en los sistemas eléctrico, mecánico, en los frenos o problemas con los neumáticos están entre las últimas causas, con el 0,85%.



Pero la ANT señala que los últimos siniestros han ocasionado muertes masivas. Por ejemplo, el 12 de agosto fallecieron 12 personas en un accidente en la vía Cuenca-Molleturo. Dos días después, perdieron la vida otras 24 personas. Y el pasado fin de semana hubo 11 muertos, luego de un siniestro en la vía Cuenca-Loja.



Desde el 2006, Cuenca trabaja con dos centros de Revisión Técnica Vehicular donde todos los vehículos que se matriculan en el cantón deben pasar por la revisión mecánica.



En promedio chequean 700 vehículos diarios, incluidos los que son remitidos a que hagan ajustes mecánicos hasta una tercera revisión.



Todos los buses interprovinciales -incluidos los que no son de esta ciudad, pero que utilizan la terminal terrestre- deben presentar el certificado de la revisión técnica al ingresar y salir de este espacio.



Esta medida se cumple desde el 2016, cuando se bajó de dos a un año la obligatoriedad de la revisión técnica y que los cantones que no tienen los talleres realicen solo la inspección ocular, incluido los de transporte interprovincial.



El lunes 3 , el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle, acudió a la Asamblea y allí ya habló de la obligatoriedad que tendrán los transportistas interprovinciales de pasar por una revisión técnica vehicular. La medida se aplicará desde el lunes 10.