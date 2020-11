El Ángel, Cotacachi Cayapas y el Cayambe Coca están recomendados para las visitas de los aventureros

Las áreas protegidas de la Sierra Norte son una opción para quienes prefieren tener contacto con la naturaleza.

El Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, en la provincia de Imbabura, en el último feriado del Día de Difuntos y de la Independencia de Cuenca recibió a 6 700 visitantes. A la Reserva Ecológica El Ángel, en Carchi, en cambio, llegaron 600 personas.



El Parque Nacional Cotacachi-Cayapas



Esta zona protegida abre de 08:00 a 15:00, de lunes a domingo.



Para su ingreso cada visitante debe entregar datos como el nombre, número de cédula de identidad y lugar de procedencia.



En la entrada a la laguna de Cuicocha, que es el punto más visitado de esta área natural, los guardaparques detallan a los excursionistas las normas de bioseguridad vigentes. Entre ellas el distanciamiento entre grupos y el uso de mascarilla. Hay varios puntos de desinfección, uno de ellos está instalado en la zona del parqueadero.

En Imbabura, el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas tiene todos sus senderos habilitados para el visitante. Foto: Cortesía



Las actividades turísticas



Están habilitados todos los puntos de interés turístico. El sendero Gorky Campuzano, que mide una distancia 12,5 kilómetros y que circunvala el cráter del volcán Cuicocha, actualmente es uno los sitios más visitados.



Toda la ruta está señalizada. Para quienes vayan a recorrer este trazado se recomiendan ingresar temprano. Se requieren entre 3 y 4 horas de caminata para observar aves y tomar fotografías del paisaje.



Otra actividad que se ofrece son los paseos en lancha. En 45 minutos se navega por los islotes Teodoro Wolf y Yerovi, que son de origen volcánico. Hay un control de aforo para cada embarcación. No está permitida la natación.



Los excursionistas que quieran ascender a la cumbre falsa del volcán Cotacachi deben enviar una solicitud de ingreso al correo electrónico cotacachi.cayapas@ambiente.gob.ec .



Hay una ruta segura que diseñaron los integrantes de la Asociación de Guías de Alta Montaña y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). En la cumbre no está habilitada la zona de camping, para prevenir los incendios forestales, por lo que el ascenso y descenso se realiza el mismo día.



No se permite el ingreso de mascotas por la conservación de la vida silvestre. Se pide no arrancar la vegetación de la zona y no arrojar basura en los senderos.



El complejo lacustre Piñán, que también está dentro del Parque Cotacachi-Cayapas, aún no está abierto por decisión de la comunidad.



La Reserva Ecológica El Ángel



Esta área natural, situada en el cantón Espejo, abre de 08:00 a 15:00, de martes a domingo. Las personas que lleguen a este sitio deben acatar normas como el uso de mascarilla y distanciamiento físico.

Las lagunas del Voladero en la Reserva Ecológica El Ángel, en Carchi, que acoge a visitantes. Foto: Cortesía Sonia Torres