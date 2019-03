Andrés Pasquel: ‘Lo que planteo es llevar a Quito hacia el futuro’

LEA TAMBIÉN

El más joven de los candidatos a la Alcaldía es Andrés Pasquel. Tiene 27 años y antes de hablar de llevar a Quito al siglo XXI, como dice su plan, desayuna en el mercado de Santa Clara y revisa en su celular una página de Facebook que hace memes de los candidatos. “A mí ya me hicieron uno”, dice. Es fuerte el meme. “Son unos malvados”, asiente con una carcajada.

Tiene 27 años. ¿Cuál es su currículo para optar por este puesto?



Soy licenciado en Administración y también estudié Derecho. Pero nuestro colectivo también tiene experiencia en temas sociales. Así nos hemos formado y así logramos tener la representación para la candidatura. La diferencia está en que no queremos que se compre la Alcaldía con conciertos.



¿Y qué dicen sus padres de que esté como candidato a alcalde de Quito?



No les tomó de nuevo, porque siempre he estado vinculado a procesos sociales. Desde niño quise cambiar al país y en las noticias veía cómo otros países eran potencias y me preguntaba: ¿qué nos falta, si Ecuador tiene más? Considero que los políticos de siempre son los que nos tienen destruidos. Tengo un apoyo formidable de mis padres, quizás no en lo económico, pero sí un soporte moral y eso vale mucho más.



¿Y cómo es ese apoyo?



Me acompañan en las caravanas, en las visitas a los barrios. A mí me dio amigdalitis en plena campaña, porque llovía y dejaba que se secara la ropa en el cuerpo y eso me enfermó. Ellos estuvieron pendientes para cuidarme.

Su equipo está lleno de universitarios...



La mayoría. Nosotros hicimos un proceso en la Universidad Central, ganamos en la FEUE, con el equipo liderado por Carlos Torres. En esta campaña todos los del equipo son voluntarios, no reciben sueldos, porque no tenemos recursos. La comunicadora y la gerenta de campaña tienen 27 años. Los chicos que se encargan del diseño gráfico tienen 21. Somos un equipo joven. También tenemos un equipo externo que nos da asesoría, pero las decisiones las tomamos nosotros, porque no respondemos a ningún grupo de poder.

¿Está afiliado a Avanza?



Pienso quedarme en Avanza. Me integré en septiembre, pero aún no me afilio.



¿No está en desventaja al solo estar con jóvenes? Paco Moncayo tiene a Jaime Durán, Paola Vintimilla tiene a Mario Elgarresta...



No los conozco.



Pero, ¿está en desventaja?



Estamos en ventaja. Ellos no tienen nuestra energía o visión como jóvenes, que vemos las cosas muy diferente. Y eso se ve en las propuestas.



¿Cuál es su propuesta?

El tema de gobierno digital, por ejemplo. El Cootad habla de una silla vacía, la voy a hacer digital y cualquier ciudadano -con el número de cédula- podrá ingresar a los procesos de contratación, ver quién hizo los términos de referencia, etc. Eso es transparentar la contratación pública, porque nosotros sí vamos a eliminar la corrupción. Además, yo propongo exigir la competencia de la seguridad.



¿Cuáles son los principales ejes de su campaña?



Vamos a dar seguridad, vamos a generar empleo, habrá reconstrucción vial y un eficiente manejo de la basura.



Pero esas son las mismas propuestas que plantean los demás candidatos. ¿En qué se diferencia?



En que nosotros sí vamos a trabajar para solucionar esos temas. Segundo, que nosotros sí decimos la verdad. Y, en tercer lugar, que no respondemos a grupos económicos, sino a la ciudadanía.



¿Cómo lo van a hacer?



El primer paso es conseguir que la competencia de la Policía esté a cargo del Municipio. Luego atenderemos el tema de la actividad de comercio. Por ejemplo, planteamos que el Municipio no cobre la LUAE por al menos cinco años a las personas que comiencen un negocio. Eso es algo lógico, y lo vamos a aplicar. La Alcaldía también capacitará a los emprendedores; por ejemplo, en ventas en línea. También generaremos zonas francas donde habrá exenciones tributarias y, así, generar empleo. Eso es entender a la población. Impulsaremos el uso de plataformas digitales en todo nivel. ¿La gente del mercado por qué no puede vender su comida de forma ‘online’? Son cosas sencillas. Además, vamos a reformar la revisión de vehículos, nos cobran por todo.

¿Qué cambio se hará?



¿Por qué no hacemos una alianza público-público? Por ejemplo con la Politécnica, para que esa entidad se encargue de la revisión.



¿Plantea reformar todo con una visión joven?



Se trata de llevar a Quito hacia el futuro, porque no es justo que sigamos viendo vías destruidas, porque no es justo que me compre un celular y en la esquina me lo roben cuando me faltan 18 cuotas mensuales para pagar. Y tengo una propuesta más: voy a bajar el costo de la carrera mínima de taxi a USD 1.



¿Y eso se puede hacer?



En el Concejo.

Claro, pero es complicado. El taxismo tiene mucho poder.



Qué hay que hacer: capacitar a ese sector. Sueño con convertir a Quito en una potencia turística y productiva. Eso significa que voy a tener transporte seguro y bilingüe, pues habrá capacitaciones en idiomas, primeros auxilios, relaciones humanas.