Ministro Andrés Michelena dice que fue ‘desproporcionado’ el allanamiento a su domicilio por parte de Fiscalía

Luego de que agentes allanaran su domicilio para recabar evidencias dentro de una investigación por supuesto peculado y tráfico de influencias, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, dijo que esa diligencia fue "desproporcionada".

La Fiscalía también allanó otros inmuebles en Quito y Guayaquil. En esas incursiones, los investigadores decomisaron equipos y documentos.



El mes pasado, esa entidad abrió una indagación previa por esos dos delitos, en el que estaría involucrado el ministro Michelena.



Según las primeras investigaciones, el funcionario trabajó en una empresa que recibió contratos del Estado mientras se desempeñaba como funcionario público.

#AHORA | Dentro de la investigación por supuesto peculado y tráfico de influencias, en el que estaría involucrado el ministro Andrés M., #FiscalíaEc allana inmuebles en #Quito y #Guayaquil, incluido el domicilio del funcionario. Se incautaron equipos y documentación (desarrollo). pic.twitter.com/hPepVPICwC — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 30, 2020



Este 30 de diciembre del 2020, a través de su red social, Michelena ratificó su voluntad de colaborar en esta investigación. “Repito una vez más: siempre tuve un accionar honesto en los cargos públicos y privados”.



También difundió un comunicado, en el que aclara cinco aspectos. A continuación, el detalle de su pronunciamiento:



"1.- Hace más de un mes, exactamente el 29 de noviembre del 2020, manifesté a la Fiscalía General de Estado, mediante oficio, mi absoluta y total predisposición para rendir mi versión libre y voluntaria de los hechos que se investigan y que presuntamente ocurrieron cuando me desempeñaba como funcionario en la Vicepresidencia de la República entre el 2007 y 2013. El objetivo de este pedido era entregar la información que permita el total esclarecimiento de los hechos. El 9 de diciembre insistí en la solicitud.



2.- Hasta el momento no he recibido una respuesta oficial a estos pedidos que evidencian mi total transparencia y compromiso con la verdad y los lineamientos del debido proceso. En este contexto, la diligencia practicada esta mañana fue desproporcionada.



3.- Es mi decisión y voluntad personal, como ecuatoriano prestar toda la colaboración que sea requerida por la Fiscalía General del Estado y por la justicia en general.



4.-Confío y espero que el sistema de justicia ecuatoriana proceda en derecho, tal cual, ordenan los postulados constitucionales y cánones de nuestra democracia.



5.- Ratifico mi correcto accionar en todas las funciones que he desempeñado en los sectores públicos y privados, como lo evidenciaré en el ejercicio de mi derecho a la defensa y resguardo de mi buen nombre".