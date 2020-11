Ministro de Telecomunicaciones: 'Solicité a la Fiscalía que recepte mi versión libre y voluntaria'

Entrevista a Andrés Michelena, titular del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en este domingo, 29 de noviembre del 2020.

La Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una indagación previa tras un reportaje en el que se indica que usted trabajó en una empresa que recibió contratos del Estado mientras se desempeñaba como funcionario público. ¿Cuál es su posición?



Hoy (domingo 29 de noviembre del 2020) solicité a la Fiscalía que reciba mi declaración libre y voluntaria. A su vez, he pedido al Ministerio del Trabajo que rectifique e investigue la información con la cual se está montando una denuncia en mi contra. Es un documento equivocado o adulterado. Quiero dejar claro que la investigación que hace el portal web lo hace a través de un documento que tiene errores. Lastimosamente no se convalidó, se contrastó o se verificó esta información, como debe ser en la instancia periodística. Este reportaje tiene dos malas interpretaciones. Primero, que se quiere acusar que soy dueño de una empresa, lo cual es mentira. Y segundo, que he ocupado el cargo de gerente de una agencia de publicidad en el 2012 cuando me desempeñaba como Secretario de Comunicación del entonces vicepresidente Lenín Moreno. Eso es mentira.



¿No fue así? ¿En qué años trabajó en el sector público y en el privado?



La información que le voy a hacer llegar dice que el aviso de entrada al IESS como gerente de Véritas es junio del 2014 y mi salida en mayo del 2017. En cambio, como funcionario público de la Vicepresidencia me desempeñé desde enero del 2007 hasta febrero del 2013. Por eso he solicitado al Ministerio del Trabajo que rectifique y de alguna forma evalúe si esta información o este documento del SUT (Sistema Único de Trabajo) ha sido adulterado justamente para los fines maliciosos que se pueda dar a entender.



¿La empresa Véritas pertenece a usted?



Como lo dije al principio, este reportaje tiene dos grandes mentiras. Uno que soy dueño de la empresa Véritas que es mentira. La empresa Véritas les pertenece a los hermanos Horacio y Roberto Chavarría Paladines.



¿La denuncia se diluye con esto?



Por supuesto, con la línea o cronograma laboral se diluye. Fui parte de la Vicepresidencia desde enero del 2007 hasta febrero del 2013. Del 2014 al 2017 fui gerente de Véritas. A partir del 2017 a la actualidad he desempeñado varios cargos. La denuncia montada, que espero que no sea malintencionada porque sin duda tendrá repercusiones legales, es sobre un documento que contiene un error en el Ministerio del Trabajo.



Entonces, ¿el documento con errores sale de una fuente oficial como es el Ministerio del Trabajo?



He pedido al Ministerio de Trabajo que verifique y que rectifique tanto los documentos del acta de finiquito que los poseo, el acta de aviso de entrega en el IESS y todos los pagos que se hace a través del IESS en aportaciones para que corrija este error que puede existir en el documento del SUT y, segundo, que verifique si ese documento ha sido adulterado por alguien maliciosamente o si ese documento tiene un error en la fecha por parte de la misma empresa cuando ingresó un contrato modificatorio al sueldo.



¿Nos puede confirmar si hubo USD 7,7 millones en contratación con el Estado?



La empresa tiene más de 35 años de experiencia. Ha licitado en varias campañas, tiene varios clientes. Esos procesos se han hecho tanto cuando fui gerente y cuando no fui gerente. En mi trabajo como gerente de Véritas del 2014 al 2017 se obtuvieron algunos contratos tanto en el sector privado como en el sector público.



¿No se puede hablar de que algunos contratos se obtuvieron luego de su paso por el sector público?



Mis funciones como funcionario público las hice de acuerdo a las leyes e instancias jurídicas y mi trabajo como gerente en la agencia de publicidad lo hice de acuerdo con mis competencias y mis habilidades en el campo de la publicidad y comunicación



¿Le teme a las figuras de posible tráfico de influencias o peculado?



No. Felizmente existe una justicia. Por eso he pedido que haga el trabajo exhaustivo. Los medios de comunicación pueden equivocarse, pero la justicia siempre será el último filtro para que brille la verdad y se mantengan los derechos de cualquier ciudadano ecuatoriano. Finalmente con la documentación entregada, toda la infamia, este documento y el video que se ha presentado pierden todo sustento jurídico. No tiene ni pies ni cabeza tomando en cuenta que no he cumplido los dobles roles como se indica en este reportaje y que tampoco se ha trabajado como dueño de la empresa. Es decir, Michelena no contrató a Michelena. Aquí hay una agencia de publicidad que ha tenido más de 35 años de historia en la cual me desempeñé como gerente del 2014 al 2017.



Y finalmente, en el Gobierno del presidente Lenin Moreno, durante mis ejercicios como ministro de Estado y secretario de comunicación, la agencia Vértias DDB no ha recibido absolutamente ningún contrato por parte del Estado.



Usted hablaba de que podrían iniciarse acciones legales por esta publicación ¿De qué dependería su inicio?



He pedido al Ministerio de trabajo esta rectificación, he solicitado a la Fiscalía que recoja mi versión libre y voluntaria y si obviamente el Ministerio de Trabajo corrige esta documentación que es la base de la denuncia y la sentencia del portal web espero que tomen con ética y la decencia para corregir, rectificar y pedir disculpas si es necesario.