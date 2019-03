Andrés Benavides: ‘Hay que dar vivienda y que se pague a través de recibo de luz’

LEA TAMBIÉN

Mientras se realiza la sesión fotográfica para esta entrevista, los transeúntes le piden tomarse fotos con él. Y le dicen ‘Peinadito’. Andrés Benavides es el candidato a la Alcaldía de Quito por Sociedad Patriótica.

Los que siguen el fútbol lo recuerdan como el ‘Peinadito’ Benavides. ¿Cómo salió ese sobrenombre?

Eso fue en la época previa al Mundial Corea-Japón 2002, cuando por primera vez nos clasificamos. Roberto Bonafont, Fabián Gallardo y yo ­formábamos parte de este gran programa que se llamaba ‘Los Protagonistas’. El abogado Bonafont tuvo la gentileza de ponerme ‘Peinadito’ Benavides y todo el país me ha conocido así.



¿Por evidentes razones?

No. La verdad, no utilizo gel, no uso cremas... sí me peino cuando salgo en TV, pero no es que sea un fanático.



¿Solo salió de la mente del abogado Bonafont?

Me imagino; sería porque a veces me tocaba hacer las entrevistas muy temprano y entonces iba muy peinadito. No lo sé, en fin...



¿Usted es ingeniero financiero, pero su actividad la ha dedicado más que nada al fútbol?

Yo sí me dedico a lo que estudié. El tema es que la gente me conoce como periodista deportivo. Eso es diferente, pero he sido profesor de secundaria, docente universitario y de posgrado. Igual, hago consultorías a nivel de empresas privadas y públicas, así como planificación estratégica en el área financiera. Esa es una parte que la gente no tiene por qué conocerla necesariamente.



No es la primera vez en la política...

Fui vicepresidente de la junta parroquial de San Antonio de Pichincha, en el período 2009-2014. Cumplimos con la gente, con la parroquia.



Pero el reto de ahora no es fácil, quiere ser Alcalde de la ciudad más poblada del país.

Me siento preparado para conducir Quito. Primero: tengo el conocimiento necesario como para administrar una ciudad, me he sacrificado estudiando, he emprendido y es por eso que yo le hablo a la gente de hacer emprendimientos y de crear fuentes de empleo. Quito requiere empleo. Segundo: basta de corrupción, por eso apuesto a que cada vez que haya una licitación pública sea transmitida en vivo para que ningún vivaracho se lleve la plata.



¿Es factible?

Es tan fácil... hoy el Facebook Live permite una transmisión instantánea.



No hay dudas de la cuestión tecnológica, sino de lo político.

Si hay un funcionario en el Municipio de Quito de Andrés Benavides, que se le ocurra querer llevarse un centavo del pueblo, le cortaré las manos y las patas a la corrupción. Cuando estuve en la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha audité a las administraciones anteriores y salieron corriendo dos. Luego pedí auditoría a mi labor.



¿Cuál es el eje principal de su campaña?

A Quito le hace falta vivienda. El 50% de quiteños no tiene vivienda propia. Hay que darle vivienda municipal y que la pueda pagar a través del recibo de luz eléctrica o de cualquier servicio que maneje el Municipio. Hay que darle facilidad a la gente. Cuando el pueblo se compromete, el pueblo paga y bien.



¿Cómo lo haría?

Esto va a ser una alianza público-privada. Lo público le da servicios básicos a la gente y en cambio la parte privada impone también su innovación, su empresa, su creatividad y, en este caso, la construcción. Para esto vamos a darle a un costo real.



Hay un problema aquí en el país respecto de las alianzas público-privadas, porque al empresario no le gusta perder un centavo. ¿Cómo motivarlos?

Me he encontrado con gente que sí quiere invertir. Si no habría esto, no lo estaría ofreciendo. Yo quiero convertir a Quito en una ciudad tecnológica, tengo una aplicación que se llama Quito3, donde hay un banco de trabajo, y aquí está el plan Mi barrio evoluciona 4.0. Aquí ya tenemos 2 000 personas inscritas para el plan de vivienda, que reciben una carta de compromiso mía. Y vamos a incentivar a los empresarios dándoles las ventajas necesarias a nivel de tasas e impuestos.



¿Está de acuerdo en que se siga pagando la patente, que obliga a los profesionales a una contribución?

No, porque ese es un tema de un servicio profesional que nosotros estamos prestando. No estoy de acuerdo con eso ni tampoco con muchísimas cosas, como el impuesto predial, que no está bien marcado en cuanto a la equidad.



Ojo, que el predial financia a la ciudad...

Sí, pero hay que hacerlo como corresponde. Por lo menos el 50% no está catastrado. Primero hay que hacer un buen catastro y, segundo, ahí sí aplicar un cálculo técnico, como debe ser; porque ahora resulta que si alguien ocupa un cargo público, entonces, paga menos.



Aparte de la vivienda, ¿qué más propone?

Cuando llegue al Municipio declararé en emergencia a Quito en el tema sanitario, en seguridad, en empleo y en movilidad. En el tema vial estamos hablando de pavimentación y repavimentación, con una reingeniería de las vías que lo necesiten con más urgencia. Hay que repotenciar la flota que tenemos del Trole y la Ecovía, porque han llegado a cumplir su vida útil. Respecto del Metro, tenemos que ponerlo en marcha con una alianza público-privada, para que haya estaciones inteligentes que tendrán locales comerciales y patios de comidas. En cuanto al tema de la seguridad, vamos a atacarlo con fuentes de empleo, y la creación de la Fuerza Especial Metropolitana, que debe cumplir con el cuidado de la ciudadanía.