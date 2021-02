Andrés Arauz exige archivo de reforma al Código Monetario y no descarta acuerdos con PK y la ID para nueva Asamblea

El candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, expresó este martes 9 de febrero de 2021 su “abierta oposición” al proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero que impulsa el Gobierno de Lenin Moreno.

El pronunciamiento se dio en la sede de campaña de Unes, al norte de Quito. Lo acompañaron Pierina Correa, Ricardo Ulcuango, Raisa Corral y Paola Cabezas, cuatro de los virtuales asambleístas por esta organización.



“Si es que este Gobierno logra aprobar esta ley de privatización del Banco Central, dejaría sin instrumentos efectivos para que el siguiente Gobierno pueda aliviar la enorme carga de endeudamiento que están sufriendo las familias ecuatorianas y los empresarios honestos”, expresó.



Arauz llamó a la Asamblea a que archive este proyecto y dijo que la bancada del correísmo ya ha empezado los contactos con otros bloques para lograr este objetivo. Recordó que un proyecto similar no fue aprobado en diciembre de 2019.



De cara a la nueva Legislatura, el candidato afirmó que su partido concentrará más de 50 de las 137 curules. No descartó concretar acuerdos con Pachakutik y la Izquierda Democrática para concretar acuerdos por la gobernabilidad de esta Función.



“Los resultados del 7 de febrero nos demuestran que aproximadamente el 70% del Ecuador votó por opciones vinculadas a la justicia social y a la prosperidad, en donde se busque a través de un gran bloque que represente el progresismo, la unidad plurinacional y la socialdemocracia plantear un proyecto de país”, acotó



De su lado, Pierina Correa manifestó que con la aplicación del método Webster Ecuador tendrá una Asamblea “bastante atomizada” porque no habrá una sola fuerza política mayoritaria.



Eso “fue hecho a propósito justamente para evitar que un solo movimiento, en este caso, nosotros que habíamos sido ya ratificados como primera fuerza política del país en las seccionales 2019…, y evidentemente nos convertimos en un peligro”, señaló.

Durante la rueda de prensa, no hubo menciones sobre Yaku Pérez (PK) ni Guillermo Lasso (Creo). Arauz insistió en que competirá en la segunda vuelta con el candidato que el pueblo haya decidido, en función de los resultados de los comicios.