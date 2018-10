En Hospital Andrade Marín, del IESS, se pide donar sangre por Halloween

LEA TAMBIÉN

“En este Halloween, ven al Carlos Andrade Marín y dona tu sangre porque lo verdaderamente terrorífico es quedarnos desabastecidos”. Así anunció a través de redes sociales, el hospital del Seguro Social, este miércoles 31 de octubre del 2018.

La casa de salud aprovechó la fecha, para difundir su campaña de donación voluntaria de sangre. Esto porque algunos ciudadanos, más que nada estudiantes, se disfrazan de brujas y vampiros, entre otros, para celebrar Halloween (Noche de Brujas o Noche de Víspera de Difuntos).



“Les invitamos a que acudan hasta las 16:00 y contribuyan a salvar vidas”, dijeron en sus anuncios. Se indicó también que los funcionarios de este centro de salud participarán con el objetivo de mantener abastecido a su Banco de Sangre que sirve a pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que permitirá que durante este feriado estén listos para enfrentar emergencias.



El Hospital Carlos Andrade Marín cuenta con un banco de sangre desde 1976. Es un soporte, dijeron, para los pacientes que se someten a cirugías de alta complejidad, como trasplantes; enfermos de cáncer, entre otros. Además también provee de sangre a los hospitales San Francisco de Quito, del Sur y otras casas de salud públicas y privadas, cuando lo requieren.

Por cada pinta que una persona dona, se salvan cuatro vidas. En el 2017, 20 000 pacientes se beneficiaron con las transfusiones de sangre. Cada pinta se procesa y fracciona en tres componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado, que son utilizados para las necesidades de cada paciente.



Hasta las 13:00 de hoy, 140 personas se presentaron para la donación.

