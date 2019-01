Esposo de Ana Galarza reconoció el uso de tarjeta en la Asamblea

LEA TAMBIÉN

Francisco Sevilla, esposo de Ana Galarza, reconoció este lunes 21 de enero que cometió un “error” al utilizar la tarjeta magnética de una asesora de la asambleísta de CREO para ingresar al Palacio Legislativo.

“Tal vez se cometió un error en utilizar la tarjeta de Carmen (Alvarado), que es la asesora en territorio y no está en Quito permanentemente, para poder entrar a la Asamblea acompañándole a Anita, (pero) no es que he entrado a hacer ningún trámite”, señaló.



Sevilla compareció esta mañana ante la Comisión Multipartidista que investiga a Galarza por denuncias presentadas por Lenin Rodríguez, uno de sus excolaboradores, y el legislador correísta Ronny Aleaga, que la acusan de uso doloso de documento falso, enriquecimiento ilícito y de tramitar cargos.



La asambleísta Lourdes Cuesta (Creo), una de las tres integrantes de esta mesa, le recordó a Sevilla que el usar indebidamente las tarjetas electrónicas es considerada como una falta por el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.



Para esos casos, se contemplan tres tipos de sanciones: amonestación escrita, multas de hasta el 20% de la remuneración mensual, o suspensión temporal en el ejercicio del cargo, sin derecho a sueldo de hasta 30 días.

Sevilla, al mismo tiempo, negó haber recibido dinero en sus cuentas bancarias por parte de los asesores. Exhibió certificados de que están inactivas desde 2016 cuando se declaró en quiebra, y dijo que todo se trata de calumnias de Rodríguez.



Entre 2017 y enero de 2019 aseguró que su esposa le ha entregado 32 cheques, que en total han sumado USD 32 000, para cubrir una deuda.



Carmen Alvarado, Omar Mayorga y Marcelo Rosero, funcionarios del despacho de la legisladora, también se presentaron ante la Comisión para desvirtuar las acusaciones que enfrenta.



Alvarado comentó que la mayor parte del tiempo cumple tareas legislativas “en territorio”, en la provincia de Tungurahua, en donde recibe comunicados y a sectores como representantes de taxistas, transportistas, entre otros.



La Comisión Multipartidista se reunirá este martes, a las 18:00, para recibir la versión de Galarza. El viernes pasado acudieron Rodríguez y Aleaga a sustentar sus acusaciones.