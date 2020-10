La AMT recibió 100 000 solicitudes para matricular vehículos en menos de un mes

LEA TAMBIÉN

Desde el 14 de septiembre del 2020, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha recibido 100 000 solicitudes de usuarios que buscan matricular su vehículo. De ese total, 30 000 han sido procesadas.

Sebastián Lasso, director de Registro y Administración Vehicular de la AMT, informó este lunes 12 de octubre del 2020, que hasta diciembre próximo se prevé la recepción de 300 000 solicitudes.



Antes de la pandemia, la AMT tramitaba entre 40 000 y 42 000 solicitudes mensuales. El 14 de septiembre se reanudó el servicio tras la suspensión que se dio en marzo pasado con el inicio del estado de excepción por el covid-19.



La cantidad de trámites se tradujo en la demora en la entrega del permiso de circulación. Lasso dijo que el documento puede tardar entre tres y cuatro semanas. Para evacuar los pedidos, la AMT incrementó el personal dedicado a este servicio. Normalmente trabajan 20 personas. Hoy están operativas 90.



Pese a que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó el sistema de matriculación en línea propuesto por el Municipio de Quito, esa entidad no ha aprobado la recalendarización. Actualmente, cualquier vehículo sin distinción de la placa a partir del dígito 2 y hasta el 0 puede matricular. Según Lasso, solo los vehículos con placa 1 que debían matricular en febrero de este año tienen un recargo de USD 25 por no acercarse en el mes que les correspondía.



Juan Pazos, director Ejecutivo de la ANT, señaló que su entidad no tiene previsto el tratamiento de esa recalendarización”. Añadió que eso implicaría una reforma a una resolución para un cantón. “Nosotros tenemos normas nacionales”, acotó.



El que no exista una ” significa que para las placas con dígitos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 no habrá multas por no cumplir con el trámite durante el mes que les correspondía.



En este tiempo del servicio en línea, el principal problema para que las solicitudes no sean admitidas fue el no cumplir con el pago de todos los rubros.



Para constatar los pagos pendientes, según Lasso, hay que recurrir a tres entidades: multas e infracciones en la página web de la ANT, valor del impuesto al rodaje en el portal de la AMT y la tasa de matriculación en el sitio virtual del Servicio de Rentas Internas (SRI).



Aunque el trámite es en línea sí hay un caso en el que el usuario debe asistir a los centros de Quitumbe (sur) o Bicentenario (norte). Lasso explicó que los automotores que no asistieron a la revisión técnica vehicular (RTV) durante el 2019 deben aprobarla en otro cantón. Con ese documento es necesario acercarse a uno de los dos centros de la AMT para matricular el vehículo.