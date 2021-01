López Obrador acuerda con Putin la llegada a México de la vacuna Sputnik V

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que padece covid-19, habló este lunes por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para "asegurar" la llegada de la vacuna Sputnik V "a la brevedad", informó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

"Concluyó llamada telefónica del presidente López Obrador con Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia. Fue cordial y exitosa", anunció el canciller en redes sociales.



Ebrard detalló que gracias a esta llamada, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, estratega del Gobierno contra el coronavirus, "podrá avanzar con respaldo del Gobierno ruso para asegurar arribo de la vacuna Sputnik V a la brevedad".



López Obrador tuvo la llamada con Putin, la primera desde que asumió la presidencia de México en 2018, a pesar de haber dado positivo a la prueba del coronavirus este domingo.



El Gobierno mexicano todavía no ha dado más detalles sobre la fecha ni la cantidad de dosis de la vacuna rusa que deberían llegar al país.



México, que desde el 24 de diciembre está aplicando la vacuna de Pfizer y a principios de enero autorizó el uso del fármaco de AstraZeneca, tiene ahora en el punto de mira la vacuna rusa de Sputnik V y la china de CanSino, las cuales no han sido autorizadas todavía por la autoridad sanitaria.



López-Gatell estuvo recientemente en Argentina para dar seguimiento a la aplicación de la vacuna rusa, que ya está siendo utilizada en el país e incluso fue suministrada al presidente, Alberto Fernández.



El objetivo del Gobierno mexicano es concluir este mes la inmunización de un millón de médicos y enfermeras, y durante febrero y marzo vacunar a 15 millones de ancianos para reducir drásticamente la mortalidad de la pandemia, que roza los 150 000 decesos en México.



No obstante, tras algunos retrasos, solo ha llegado al país una pequeña parte de las 34,4 millones de dosis compradas a Pfizer, mientras que se sigue a la espera de que comiencen a llegar las 77,4 millones de dosis de AstraZeneca, la otra vacuna autorizada en México.



Por su parte, López Obrador se encuentra confinado en su residencia en el Palacio Nacional después de dar positivo a la prueba del coronavirus tras una gira por el norte del país, y este lunes no ofreció su tradicional conferencia de prensa matutina.



La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien lo sustituyó en la rueda de prensa, aseguró que está "bien" y "fuerte", y que se mantiene "en pleno ejercicio de sus funciones como presidente".



México acumula 1 763 219 contagios y 149 614 decesos desde el inicio de la pandemia.