López Obrador lee carta en la que pide disculparse a España por la Conquista

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, leyó este lunes 11 de enero de 2021 la carta que envió en marzo de 2019 al rey de España, Felipe VI, en la que exige al Estado español una disculpa por los crímenes cometidos durante la conquista.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional y a solicitud de un reportero, el mandatario expuso de manera íntegra la misiva en la que enumera la "vulneración de derechos individuales y colectivos" en contra del pueblo mexicano durante la Conquista de hace cinco siglos y durante la colonia española.



En la carta, el Gobierno mexicano avisa al rey que se enumerarán los crímenes ocurridos en la Conquista de México y se los hará saber, además de que le solicita al rey español que pida perdón a los pueblos originarios.



La misiva señala la implementación de la esclavitud y la lengua española y el trato a través de castas.



Sin embargo, el presidente señaló que México "no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos".



En cambio, señaló "México desea que el estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas y resarcimientos políticos que convenga".



Del mismo modo, pidió a España ser parte de la reconciliación histórica para llevar una ceremonia conjunta para terminar las diferencias.



El mandatario indicó que el 21 septiembre de este 2021, el Gobierno de México sí pedirá perdón a los pueblos originarios "por las guerras atroces y genocidas", así como contra los pueblos chinos.



Aseguró que la misiva, cuyo borrador fue filtrado en su momento por medios nacionales y extranjeros, fue usada para enfrentar a los Gobiernos español y mexicano.



"Para decir que cómo íbamos a atrevernos a pedir que se disculpara el Gobierno español por lo sucedido durante la Conquista cuando el propósito era que todos hiciéramos lo propio y ofreciéramos disculpas a los pueblos originarios para buscar la reconciliación", zanjó.



La lectura de la misiva se dio luego de que un reportero reclamara al presidente no haber podido tener acceso a ella a través del órgano de transparencia oficial.



En este marco, el presidente indicó que organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dedicado a la transparencia de información, consume cada año 1 000 millones de pesos (USD 49,5 millones).



Señaló que este tipo de organismos no son necesarios pues su Gobierno "tiene transparencia y comunicación diaria".



"Para qué tener un órgano costoso si el Gobierno está obligado a informar?", manifestó.



Afirmó que esos millones de pesos podrían ser destinados a la salud y al bienestar del pueblo.



El Gobierno de México pretende conmemorar en 2021 los 200 años de la independencia de México (1821), los 500 años de la conquista del actual México (1521) y los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, actual Ciudad de México (1321).