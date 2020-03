América Latina cerca de la parálisis por la pandemia, con Argentina en cuarentena y Río sin playas

LEA TAMBIÉN

América Latina se aproxima lentamente a una parálisis total con medidas cada vez más restrictivas para detener la pandemia del coronavirus, que incluyen desde este viernes una cuarentena obligatoria en Argentina y la prohibición a partir del sábado del acceso a las famosas playas en Rio de Janeiro, Brasil.

La crisis sanitaria se cobró este jueves 19 de marzo del 2020 sus primeros tres muertos en Perú, y sumó los dos primeros casos en Haití.



Según el último conteo de la AFP, en la región se llevan registrados 2 364 casos del nuevo coronavirus y la pandemia ha causado 23 muertes.



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó este jueves el aislamiento “preventivo y obligatorio” de la población desde el viernes hasta el 31 de marzo.



Fernández señaló que se permitirá el comercio de cercanía -almacenes, supermercados, ferreterías-, pero advirtió que la gendarmería y la policía controlarán a quienes circulen por las calles y habrá sanciones del código penal para aquellos que no tengan justificación para hacerlo.



“Vamos a ser absolutamente inflexibles. Se trata de una medida excepcional en una situación excepcional, dentro del marco de lo que la democracia permite”, dijo el mandatario.



Argentina, un país de 44 millones de habitantes, suma 128 casos y tres muertes.



Brasil prohibirá a partir del lunes y durante 30 días la entrada al país de europeos y de numerosos países asiáticos y de Australia, como medida sanitaria para impedir la propagación del coronavirus, determinó este jueves el gobierno.



Además cerró todas sus fronteras terrestres excepto la uruguaya.



El gobierno del estado de Rio de Janeiro (sureste) -donde está la capital turística del país, Rio- anunció además que prohibirá a partir del sábado y por un periodo inicial de 15 días la presencia ciudadana en las playas, así como el funcionamiento de bares y restaurantes, con el objetivo de contener la propagación del virus.



La medida, adoptada por decreto del gobernador, Wilson Witzel, determina también la suspensión de enlaces aéreos, marítimos y terrestres con otros estados brasileños donde se hayan declarado casos de coronavirus, pero esas medidas deben ser refrendadas por las autoridades federales.



Así, las fuerzas de seguridad del estado podrán “fotografiar y filmar a todos aquellos que no cumplan las medidas previstas” y transmitir las informaciones al Ministerio Público para abrir una investigación sobre “crimen e infracción administrativa”, señala el decreto firmado por Witzel.



Perú registró las tres primeras víctimas mortales por la epidemia, que ya ha contagiado a 234 personas, informó el gobierno.



Uno de los fallecidos no había estado en el extranjero, sino que contrajo el virus en el país, dijo a una radio local la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza.



Perú puso en marcha el lunes el estado de emergencia por 15 días que incluye el confinamiento obligatorio de los 32 millones de habitantes, con las vías públicas bajo control de las Fuerzas Armadas.



Además, desde el miércoles rige un toque de queda nocturno entre las 20:00 y 05:00 locales.



En Haití, el presidente Jovenel Moïse anunció este jueves los dos primeros casos de coronavirus en el país, el más poblado y pobre del Caribe y además afectado por una grave crisis política y social.



“Hemos registrado los dos primeros casos de coronavirus”, dijo Moïse en un mensaje televisado.



Al sur, Uruguay confirmó sus primeros cuatro casos de covid-19 el viernes pasado. Este jueves, la cifra asciende a 94 y, según las autoridades, buena parte del total está relacionada con un mismo vector: un casamiento celebrado el 7 de marzo en el exclusivo barrio montevideano de Carrasco, al que asistieron 500 invitados.



“Seguramente fue uno de los focos más importantes a partir de los cuales se empezó a dar la dispersión”, dijo el miércoles el infectólogo Jorge Facal, integrante del oficial Comité de gestión de crisis que aborda la epidemia de coronavirus, en una rueda de prensa organizada en la Presidencia uruguaya.



La mitad de los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió postergar la elección del secretario general del organismo prevista para el viernes debido a la pandemia del nuevo coronavirus, según documentos obtenidos el jueves por la AFP.



De los 34 miembros activos de la OEA, 17 solicitaron en misivas dirigidas a la presidencia del Consejo Permanente el aplazamiento de la Asamblea General extraordinaria del 20 de marzo para decidir quién liderará el bloque regional en el periodo 2020-2025.



Por otra parte, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) solicitará a la FIFA que posponga hasta septiembre el inicio de la clasificatoria regional al Mundial Catar-2022 debido a la expansión de la pandemia del nuevo coronavirus, informó este jueves el organismo.