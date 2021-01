Covid-19: Piden a trabajadores de ambulancias no transportar a pacientes con pocas posibilidades de sobrevivir 

La situación en los hospitales por la pandemia del covid-19 es crítica en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.). Allí, según Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del condado, una persona muere por el virus cada 15 minutos. En medio de este escenario, se hizo un pedido a los trabajadores de las ambulancias: no transportar a los centros de salud a pacientes que tengan pocas posibilidades de sobrevivir.

Así lo dio a conocer este martes 5 de enero del 2021 la cadena CNN. Según el medio, una de cada cinco personas que se realiza una prueba de covid-19 en Los Ángeles recibe un resultado positivo. Pero lo más duro aún está por venir, temen las autoridades, debido a las festividades de Navidad y Año Nuevo.



En un poco más de un mes, según CNN, el condado de Los Ángeles duplicó el número de infecciones de covid-19. El 30 de noviembre se registraron 400 000 casos, mientras que el pasado 2 de enero se informó de más de 800 000 contagios, de acuerdo con cifras presentadas por las autoridades de salud el lunes 4 de enero.



De allí que los hospitales estén declarando que viven una situación de caos en sus interiores. El condado ha tenido que abrir otros espacios como gimnasios para que sirvan como centros de salud, afirmó Hilda Solís, supervisora de un centro. Solís calificó a la situación de un "desastre humanitario".



Está previsto que el panorama empeore y las autoridades temen que durante el mes de enero se presenten condiciones más adversas que en toda la pandemia. Por ello, se dio a los trabajadores de las ambulancias la instrucción de no transportar a los pacientes que tengan pocas posibilidades de sobrevivir.



Según CNN, los servicios de emergencias médicas del condado de Los Ángeles (EMS) dieron la instrucción a los trabajadores de las ambulancias. Antes de que la situación se vuelva crítica, las personas eran trasladadas a los hospitales, independientemente de si los paramédicos consideraban que no tenían posibilidades de sobrevivir.



La decisión se tomó debido a que las facilidades médicas "no cuentan con el espacio para recibir pacientes que no tienen posibilidades de sobrevivir". Aquellos cuyo corazón se ha detenido, pese a los intentos de resucitación, no serán transportados a los hospitales.



La medida es de efecto inmediato, dijo la agencia en un memorando que llegó a lo trabajadores de las ambulancias la semana pasada y responde al "severo impacto de la pandemia del covid-19", señala CNN.



En caso de que los paramédicos encuentren a las personas sin pulso o respiración, deberán realizar las labores de reanimación por 20 minutos. Si se logra estabilizar al paciente, este deberá ser trasladado al hospital. Caso contrario, no.

Además se dio instrucciones de solamente administrar oxígeno a pacientes cuya saturación esté por debajo del 90%, debido a la demanda de oxígeno por el elevado número de pacientes contagiados con covid-19.