Abogados de Noboa denuncian ante ONU y CIDH el peligro de ‘fraude’ en Ecuador

El empresario ecuatoriano Álvaro Noboa ha denunciado ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el peligro de un "fraude" en las elecciones de 2021 en Ecuador, después de que su candidatura presidencial fue descartada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo este lunes 30 de noviembre del 2020 a Efe su abogado Ignacio Álvarez.

"Se le está haciendo un fraude electoral gravísimo no solo al señor Noboa sino a los ecuatorianos y ecuatorianas a quienes se les está arbitrariamente privando de la libertad de elegir libremente a su presidente", declaró el letrado, residenciado en Washington.



"Es pecar de inocente -agregó Álvarez- pensar que la trampa se hace nada más el día de las elecciones contando los votos. La trampa se puede hacer mucho antes como, por ejemplo, excluyendo a candidatos y limitando la libertad de expresión".



El abogado indicó que han acudido ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y además hicieron llegar el caso a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.



También han recurrido a la CIDH, para solicitar una reunión con su presidente, Joel Hernández García, y la relatora para Ecuador, Antonia Urrejola.



El pasado 12 de noviembre, la presidenta del CNE de Ecuador, Diana Atamaint, confirmó que se ha descartado la candidatura de Noboa, propuesta por el movimiento Justicia Social, por incumplimientos en los requisitos establecidos.



La titular del órgano electoral indicó que, tras la revisión de los informes técnicos, se vio que la candidatura del empresario no cumplió con el procedimiento dentro de los plazos establecidos que marca el calendario electoral e intentó registrarse a último momento y pasando por alto el requisito de celebración de primarias.



Pese a que el CNE había pedido previamente la retirada de la personería jurídica al grupo político Justicia Social, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió que debía continuar con vida jurídica.



Álvarez criticó al CNE por presuntamente incumplir la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de garantizar que el movimiento Justicia Social postulara a sus candidatos, y consideró que ese organismo excluyó "arbitrariamente" a Noboa de la posibilidad de participar en las elecciones de febrero próximo.



"La decisión de ellos es excluirlo y después buscar el motivo", sentenció el jurista, para quien se trata de una decisión del "establishment", que, dijo, está representado en el CNE.



En concreto, indicó el abogado, están denunciando lo que consideran un "patrón", después de que el partido que lideraba Noboa, "Adelante ecuatoriano adelante", fuera cancelado por el CNE.



Esa decisión, sin embargo, fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral.



Posteriormente, la candidatura del empresario ecuatoriano a nombre del movimiento Justicia Social no fue aceptada, agregó su abogado.



Noboa, de 70 años, se postuló a la Presidencia en 1998, 2002, 2006, 2009 y 2013.