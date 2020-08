Alta demanda de computadores previo al inicio del año escolar no presencial

LEA TAMBIÉN

Alta demanda de computadores existe en el mercado previo al inicio de clases en Quito. El 1 de septiembre del 2020 arranca el año lectivo 2020-2021 de manera no presencial para 1 822 615 estudiantes de los establecimientos (fiscal, particular, fiscomisional y municipal) del régimen Sierra – Amazonía, mediante el Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa, informó el Ministerio de Educación el 27 de agosto del 2020.

Para atender las necesidades derivadas de las clases en línea, los padres de familia han optado por la compra de equipos electrónicos. Así lo afirman empresarios de diferentes negocios de comercialización y distribución de estos productos.



Rodrigo Espinel, gerente de ventas de Computrón en Quito, explicó que lo que la gente más demanda son portátiles (laptops). Le siguen tabletas y ordenadores de escritorio.



“Junio, julio y agosto han sido meses atípicos, porque comparados con el mismo periodo del año pasado las ventas de equipos se duplicaron. Todo está relacionado con el inicio de un año escolar ya no presencial, sino virtual”, manifestó.



Solo en el local ubicado en la avenida 10 de Agosto, que es el más grande que tienen en la ciudad, este sábado 29 de agosto del 2020 se vendieron 120 computadoras; se trata del triple de un fin de semana normal.



Un aspecto que ha podido detectar es que las familias que tienen más de un hijo han optado por adquirir un segundo computador. La idea es que no se choquen en horario y tengan mayor holgura y comodidad para recibir sus clases.



En Computrón hay computadoras de escritorio desde USD 500 y portátiles desde USD 300. Un 60% de los compradores prefieren equipos económicos.



También buscan productos de menor costo los clientes de Novicompu. Stalin Sacoto, gerente administrativo de esta empresa, asegura que, aunque no tiene cifras exactas, durante los últimos días incrementó la venta de computadores, impulsada por el regreso a clases de manera no presencial.



“En hogares en los que normalmente existía una computadora, ahora se necesitan más. Eso pasa cuando hay más de un niño estudiando. Eso está pasando. La gente busca precios bajos para tener dos equipos”, explicó.



Esta empresa cuenta, este momento, con una línea especial de portátiles para usarlas en clases electrónicas. Los precios van de USD 250 a USD 275; tienen cuatro gigas en RAM y memoria de almacenamiento de entre 64 y 128 gigas.



“También hay gente que prefiere comprar tabletas avanzadas. A estas les agregan dispositivos periféricos como teclados”, señaló.



Tanto en esta empresa como en Computrón cuenta con stock para satisfacer la demanda. Incluso, esta última ensambla computadores de escritorio y portátiles en el país, por lo que no registra problemas de escasez, señalan.



Sin embargo, el gerente de ventas de esta compañía aseguró que en el mercado mundial sí hay menor oferta de equipos debido a la alta demanda.



“Hay un desabastecimiento a nivel global, no tiene nada que ver con Quito o el inicio de clases. Tras la pandemia, la demanda aumentó en proporciones no esperadas. La producción de la mayor parte de fabricantes se vio impactada”, detalla.



El vendedor de una tienda de papelería y equipos electrónicos en un centro comercial de la ciudad indicó que, en este momento, el stock es limitado por la demanda. Al mediodía de este 30 de agosto del 2020 contaba con 10 modelos de laptops y computadoras de escritorio en exhibición; además, una por cada una en bodega.



La mayor demanda es de portátiles, aunque no se quedan atrás los desktops (computadora de escritorio). Se encuentran CPU’s desde USD 250 y monitores desde USD 100.



En otros negocios, este domingo bajó la demanda, aunque vendedores señalaron que entre el viernes y sábado pasado fue cuando más compradores tuvieron.