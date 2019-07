Alianza del Pacífico llama a combatir proteccionismo y cambio climático

LEA TAMBIÉN

Los líderes de los países de la Alianza del Pacífico cerrarán este sábado, 6 de julio del 2019, una cumbre en Lima con un llamado a combatir las políticas proteccionistas y adoptar medidas contra el calentamiento global.

El pujante bloque integrado por Colombia, Chile, México y Perú culmina su cónclave anual de dos días mientras navega entre tempestades por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que no le impide ir más allá del plano económico e incorporar temas ambientales en su agenda.



“Ya no podemos pensar en el futuro si no tenemos en cuenta el efecto del cambio climático”, dijo el mandatario anfitrión, Martín Vizcarra, el viernes por la noche en el cierre de un encuentro de empresarios del bloque, primera actividad pública de los presidentes en Lima.



El mandatario colombiano, Iván Duque, y el chileno, Sebastián Piñera, también llamaron a proteger el medio ambiente durante un debate ante empresarios, moderado por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.



“Somos tremendamente vulnerables” al cambio climático, dijo Piñera. “Todos los países de América Latina están en una situación muy parecida”.



“La Alianza debe asumir desde ya un debate constructivo sobre cuál es el papel nuestro sobre el cambio climático”, declaró Duque, quien alertó sobre la erosión en tierras costeras y el derretimiento de glaciares andinos.

En la foto, los ministros de los países de la Alianza del Pacífico participaron este viernes en una reunión en el marco de la Cumbre de este bloque, en Lima (Perú). Foto: EFE



“OMC estancada”



Los presidentes sostendrán este sábado reuniones de trabajo y suscribirán tres declaraciones, entre ellas una que llama a reforzar la Organización Mundial del Comercio (OMC).



“No puede ser que la OMC esté prácticamente estancada” , manifestó Piñera.



Los gobernantes también emitirán una declaración sobre “gestión sostenible de plásticos” para proteger el medio ambiente.



“Vamos a tener más bolsas plásticas que peces en los océanos” si no se toman medidas, advirtió Piñera, quien asumirá este sábado la presidencia rotativa del bloque, que hará su cumbre en Chile en 2020.



A pesar del mar crispado, los cuatro socios redoblaron su apuesta por la Alianza, cuyos países tienen en conjunto 225 millones de habitantes y representan el 38% del PIB de América Latina.



Lanzada en 2011, la Alianza del Pacífico representa la mitad del comercio de América Latina, y para analistas es el bloque regional que mejor funciona.



Los mandatarios también buscan impulsar el comercio entre sus países, que por ahora alcanza niveles modestos aunque el bloque es el octavo exportador del mundo.



“El comercio intrarregional en América Latina, comparado con otros bloques, es muy pequeño” , se lamentó Duque.



El gran ausente en la cumbre es el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien decidió no viajar al exterior durante su primer año de mandato, pero envió en su lugar al canciller Marcelo Ebrard.



También asiste, como invitado, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien ha expresado interés de que su país se integre al bloque.



“Queremos también que Ecuador se pueda unir a la Alianza del Pacífico”, expresó Duque.



Los países de la Alianza navegan por un mar turbulento por las políticas proteccionistas del presidente estadounidense, Donald Trump, y su guerra comercial con China.



Sin embargo, el pasado fin de semana en Osaka (Japón) , Trump y su par chino, Xi Jinping, acordaron una tregua en la guerra comercial que ha traído alivio al resto del mundo.



“Es una absurda guerra de tarifas, guerra comercial, que lleva más de un año”, expresó Piñera.



“Tenemos nueva oportunidad”



Vizcarra, por su lado, dijo que la pugna entre Estados Unidos y China ha creado “incertidumbre” y “está afectando la economía mundial”.



Sin embargo, “la guerra comercial nos da una nueva oportunidad” de relanzar la Alianza del Pacífico, afirmó el mandatario peruano.



El gigante asiático es el mayor socio comercial de Chile y Perú, y la disputa entre las dos mayores economías del mundo ha mermado sus exportaciones y proyecciones de crecimiento.



Después del encuentro con los empresarios, Vizcarra ofreció el viernes una cena a los demás mandatarios en el Palacio de Gobierno. Todas las reuniones de trabajo quedaron programadas para este sábado.



Durante la cumbre serán suscritos algunos acuerdos de cooperación, entre ellos uno sobre coproducciones de televisión entre cadenas públicas de los cuatro países.