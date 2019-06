Alexis Mera escribió una carta desde la cárcel y dijo que tienen voluntad de colaborar con la justicia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exsecretario jurídico del correísmo Alexis Mera envió una carta desde la Cárcel 4 de Quito y en una página se refirió a su situación jurídica. En el documento aseguró que continúa preso “únicamente por la versión” de la exasesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez, quien está arrestada por el caso Arroz verde.

Mera señaló que, con su declaración, ella se beneficiaría “de una rebaja del 90% de su condena”. “Pretende acogerse a lo que se conoce como cooperación eficaz que debe llevar a dar información comprobable, en una investigación criminal, de las cadenas de mando superiores, aportando datos, pruebas, grabaciones o información financiera, que hagan que tal cooperación sea eficaz”.



Destacó, además, que es el único procesado que guarda prisión preventiva por concusión. Dentro de este caso también está procesada la exministra María de los Ángeles Duarte. Pero ella no tiene prisión preventiva. Se le otorgó el grillete electrónico y otras medidas.



“En otros procesos, los procesados se están defendiendo en libertad, como es el caso de la exvicepresidenta de la República y de la exasambleísta Norma Vallejo”, ambas señaladas por el caso ‘diezmos’.



Mera añadió que tienen la voluntad de colaborar con la justicia en las investigaciones. Afirmó que su medida es ilegal e innecesaria y que de recuperar la libertad no fugará del país “como en otros casos”.



El exsecretario jurídico fue detenido el pasado 1 de junio tras una orden de Fiscalía. “Quienes ahora gobiernan el país deben anhelar institucionalizarlo, y no caer en los mismos abusos que tanto critican”, dijo el exfuncionario en la carta que fue entregada a través de su abogado.