Alemania defiende el bloqueo de fondos para la Amazonía por su deforestación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno alemán defendió este lunes 12 de agosto del 2019 la decisión del Ministerio de Medioambiente de bloquear los fondos destinados a preservar la Amazonía por el "notable aumento de la deforestación" y ante la necesidad de "dar una primera señal" de alerta ante esa situación.

"Nuestro departamento está reflexionando sobre cuál es la mejor manera de invertir ese dinero público", indicó un portavoz de ese Ministerio, quien destacó el "notable aumento de la deforestación" registrado en la región.



Desde el Gobierno federal se mantiene el "firme compromiso" con la preservación de la Amazonía, añadió del portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, quien destacó, por otro lado, que la decisión de Medioambiente no afecta a la partida procedente del Ministerio de Cooperación.



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió ya ayer domingo 11 de agosto a la noticia del bloqueo de esos fondos que su país no necesita los recursos de Alemania para preservar la Amazonía.



El Mandatario brasileño, favorable a una menor fiscalización de las normas medioambientales en Brasil, reiteró que algunos países extranjeros buscan "apoderarse" del país sudamericano.



"¿Usted cree que los grandes países están interesados con la imagen de Brasil o en apoderarse de Brasil?", cuestionó el líder ultraderechista.



La decisión de Berlín respecto a esa partida, de 35 millones de euros, fue anunciada por la ministra de Medioambiente, la socialdemócrata Svenja Schulze, quien cuestionó desde el diario berlinés Der Tagesspiegel la política del Gobierno brasileño en Amazonía.



"La política del Gobierno brasileño en Amazonía plantea dudas en cuanto a la continuación de una reducción sostenida de la tasa de deforestación", indicó la Ministra.



La deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó los 2 254,8 kilómetros cuadrados en julio, un volumen un 278% superior a la del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las últimas estimativas del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe) de Brasil.



El bloqueo de la partida de Medioambiente no afecta, sin embargo, el que destina Alemania a través del departamento de Cooperación al Fondo Amazonía.



Los principales patrocinadores europeos de ese fondo son Alemania y Noruega, recordó un portavoz de ese Ministerio, por lo que toda decisión al respecto debería ser previamente consensuada.