Expresidente de Perú Alejandro Toledo recibió coimas de Odebrecht, según exsuperintendente de la empresa

El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) recibió coimas de la constructora brasileña Odebrecht, según reveló este viernes en Brasil a fiscales del país andino el exsuperintendente de la compañía en Perú Jorge Barata.

Los sobornos entregados a Toledo tenían como propósito la adjudicación para Odebrecht y otras empresas brasileñas de tres tramos de la construcción de la carretera Interoceánica Sur, según afirmó a la prensa el fiscal peruano Germán Juárez.



Las declaraciones de Barata se dieron en el marco de los interrogatorios a los que el ingeniero brasileño fue sometido esta semana y que se llevaron a cabo en la sede de la Procuraduría de la República de Brasil en la ciudad de Curitiba (sur), como parte de su acuerdo de colaboración con la Justicia de Perú.



Sobre el caso de Toledo, "lo único que ha dicho (Barata) es que en el tramo 4 de la Interoceánica también habría habido ese soborno", pero la empresa Odebrecht "no participó, solo lo intermedió" para "otras tres empresas brasileñas", según Juárez.



Pese a la insistencia de los periodistas para que se revelaran los detalles que implican a Toledo, el fiscal reiteró que lo único que podía decir "que para los tramos dos y tres hubo un pedido de dinero y que para el tramo cuatro también, pero a otra concesionaria".



Sin mencionar la cuantía, que según versiones de prensa asciende a USD 31 millones, el fiscal peruano dijo que Barata señaló al israelí Ivi Dan On, exjefe de Seguridad de Palacio en el Gobierno de Toledo (2001-2006), como el "emisario" de una parte de las coimas entregadas.



Juárez no mencionó, sin embargo, al también empresario israelí y amigo de Toledo, Yosef Maiman, investigado y procesado junto al expresidente por lavado de activos.



El exmandatario peruano permanece en Estados Unidos desde que se abrió la investigación en su contra hace casi tres años y la Justicia lleva adelante un proceso de extradición para procesarlo en Perú por lavado de activos.



En su balance final de los cuatro días de interrogatorio a Barata, Juárez calificó la diligencia como "positiva" y de una "ayuda sumamente importante" y descartó que el ingeniero brasileño deba ser convocado nuevamente.



El Ministerio Público de Perú aguarda la entrega de 4 000 folios en los que se detallan operaciones mediante las cuales Odebrecht gestionaba y distribuía las coimas entre políticos y personas influyentes en el país andino para ver favorecidos sus negocios.



El exapoderado de Odebrecht habló durante los cuatro días sobre sobornos destinados a campañas políticas en el país andino y a árbitros que dirimían sobre contratos, además de los decretos promulgados por el fallecido expresidente Alan García, quien cometió suicidio la semana pasada antes de ser encarcelado.



El exejecutivo confirmó, además, la existencia y participación de Odebrecht en el Club de la Construcción, conformado por empresas para repartirse de manera ilegal licitaciones y proyectos en Perú, y la entrega de dinero para la campaña de no revocatoria de la exalcaldesa de Perú Susana Villarán.



El pasado 16 de febrero, los fiscales peruanos firmaron en Sao Paulo un acuerdo en el que Odebrecht se dispuso a entregar documentos "valiosos" y a pagar 610 millones de soles peruanos (unos USD 185 millones) al Gobierno del país andino por los sobornos realizados.